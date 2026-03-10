節目才被砍2個月！梅根再與Netflix切割 收回品牌經營權

哈利王子（右）的妻子梅根（左）與Netflix合作結束。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國皇室話題人物梅根近期再度調整事業版圖。外媒指出，她已與串流平台Netflix結束在生活品牌方面的合作，並將完全接管自創品牌「As Ever」的經營權，顯示她希望以更獨立的方式拓展個人品牌。

梅根去年宣布推出生活風格節目《With Love, Meghan》，並同步推出生活品牌「As Ever」，產品主打日常生活美學，包括手工果醬、粉紅酒與花朵糖粒等商品。當時Netflix除了參與節目製作，也取得品牌部分股份，被視為梅根打造生活品牌版圖的重要一步。

然而消息人士透露，梅根對於品牌發展節奏並不滿意，認為Netflix在商業策略上相對保守，而她希望品牌能快速拓展至全球市場，因此決定收回品牌控制權，讓「As Ever」未來能獨立運作。

事實上，這項合作變動也發生在節目被取消之後不久。今年稍早，Netflix宣布停止製作《With Love, Meghan》，該節目推出兩季後便畫下句點。去年播出的聖誕特別節目更引發不少負評，有評論甚至形容內容「尷尬又不接地氣」，引發外界討論。

另一方面，梅根與丈夫透過 Archewell Productions 與Netflix合作的影視計畫也傳出進度不順。其中改編自Carley Fortune小說《Meet Me at the Lake》的電影計畫，雖然Netflix早已買下改編權，但3年來仍未敲定導演與主演人選，據悉仍停留在開發階段。

有業界人士直言，一個項目在平台開發3年仍沒有明確進展，並不是理想訊號，也讓外界更加關注梅根未來在影視與品牌領域的下一步動向。

