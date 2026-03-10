賈永婕挨轟「小咖、愛作秀」！不甩酸民高EQ回擊：我會繼續演下去

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕近來頻為公共議題發聲，也因此在網路上掀起不少討論。她今（10）日在臉書上發文，坦言最近看到不少批評聲浪，有人直言「賈永婕在演藝圈根本不紅，是小咖」，對此她大方回應：「這一點也沒有說錯！」

賈永婕常為時事發聲，高EQ回擊酸民。（翻攝自臉書）

賈永婕表示，演藝圈有太多優秀的人，她一直都非常佩服。她也回顧自己的人生軌跡，大學畢業後曾在新聞台工作一年，25歲才出道，28歲就結婚，人生很早就進入不同階段，因此從來沒有把人生只放在「紅不紅」這件事上，「也有可能我這個人就是——大器晚成。」

面對外界批評她「很愛演」，賈永婕也幽默回應：「沒錯，我確實在演。」但她強調自己演的是「真實人生」。她說，人生本來就要扮演很多角色，自己努力把每個角色演好，包括三寶媽媽、媳婦、老闆與董事長，有時又是啦啦隊、業務、網紅甚至康樂股長；而私底下的她，也喜歡運動、滑雪、潛水、旅行、追劇、看演唱會與玩電動。

至於被質疑「一天到晚在作秀」，賈永婕則直言，如果為公共事務發聲、做公益、替台灣加油也算作秀，「那我會繼續這樣『作秀』下去。」她形容人生就像一場精彩的直播大秀，即使外界對她的外貌與年齡有所評論，她也坦然面對，「容貌會老去，但我的心依然充滿活力、熱情與挑戰力。」

貼文最後，賈永婕也不忘宣傳即將登場的活動，笑喊「重點是3月20日要報名垂直馬拉松啦！」還自信表示：「相不相信一定秒殺的。」

