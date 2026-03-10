自由電子報
娛樂 最新消息

豆花妹求婚了！主唱男友反應曝光 意外扯出陳孝萱

〔記者張釔泠／台北報導〕八三夭新歌《你就是我無可替代》邀請到主唱阿璞的女友「豆花妹」蔡黃汝和陳孝萱主演，蔡黃汝首度挑戰演出行動不便的輪椅女孩，她在MV中透過玩電玩展開一段戀情，八三夭的成員演出電玩中的高等NPC（非主角人物）角色，當蔡黃汝勇敢在電玩中向對方求婚，特別召喚出八三夭幫她的忙，沒想到竟然是被陳孝萱拒絕。

蔡黃汝飾演坐輪椅的女孩。（索尼音樂提供）蔡黃汝飾演坐輪椅的女孩。（索尼音樂提供）

《你就是我無可替代》MV探討數位時代中關於思念與失去的情感投射，蔡黃汝出演行動不便的女主角，陳孝萱則飾演思念亡子的母親，而MV的故事設定在一款與八三夭聯名的生活模擬遊戲中，蔡黃汝與陳孝萱透過遊戲而有所聯結，八三夭的成員則化身遊戲世界裡的NPC角色，穿梭於虛擬場景與女主角的想像空間，成為情緒推進的重要存在，甚至是女主角求婚時的幫手，只是在拍攝時，蔡黃汝要憑空想像八三夭的成員會出現在她眼前，想像他們會投射在天空中，她笑說：「有點像在拍攝漫威電影。」

八三夭新歌《你就是我無可替代》MV，邀請蔡黃汝、陳孝萱演出。（索尼音樂提供）八三夭新歌《你就是我無可替代》MV，邀請蔡黃汝、陳孝萱演出。（索尼音樂提供）

這是蔡黃汝首次演出坐輪椅的女孩，為了更完美的詮釋，她在事前做足功課，了解坐輪椅會遭遇許多限制的情況，而到了拍攝現場，她在輪椅上的行動在稍加練習後，即抓到了訣竅，迅速進入角色之中。MV中的她對愛情主動出擊，也會情緒失控崩潰，對她而言都是演技挑戰，她說：「本身不是主動出擊派，很開心透過這次的角色演出，體驗、感受不同的心境。」

蔡黃汝也讚美《你就是我無可替代》是首很棒的歌曲，「聽歌時會突然在心中想念某個人，可能已經不在身邊，足以超越時間、空間，覺得很感人，幫助到我投入拍攝的故事和心情中。」

歌曲創作人阿璞說：「MV雖然和歌詞有不同的呈現，這首歌在講每個人心中都會有一些放不下的事物，即使你可能不是別人的唯一，但你對他的感情才是最重要的，所以不用在乎別人怎麼看你，而是你怎麼看待這段感情才是最重要的事。」

