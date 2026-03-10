自由電子報
娛樂 電視

5566成軍24年不解散卻減員！王仁甫全說了 孫協志圓場洩5人私下相處內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝錄製中視《飢餓遊戲》，本週日新一集播出，節目前進南台灣度假勝地墾丁錄影，因為這集錄影是在1月21日，剛好碰上「5566」成軍滿24週年，一開場蔡黃汝就祝賀主持搭檔們是「演藝圈的長青樹」，王仁甫也有感而發：「一個團體可以24年不解散是一件蠻困難的事。」但下一秒他又補充：「能夠不解散，但是有少人啦。」吃了誠實豆沙包的發言瞬間笑翻全場。

Amanda（後排左起）、徐凱希、孫協志、孫其君、蔡黃汝與妖嬌（前排左起）、許孟哲、王仁甫、彭曉彤、白雲錄製《飢餓遊戲》。（中視提供）Amanda（後排左起）、徐凱希、孫協志、孫其君、蔡黃汝與妖嬌（前排左起）、許孟哲、王仁甫、彭曉彤、白雲錄製《飢餓遊戲》。（中視提供）

孫協志也分享心情：「這算是某一種堅持，有些團體吵著吵著就全沒了，像我們這樣可以維持下，小刀跟少偉我們大家感情其實都還是不變，只是工作的想法跟目標不太一樣，沒有對與錯的問題。」他們也特別向所有粉絲道謝：「謝謝56粉絲陪我們走過24年。」三人也希望《飢餓遊戲》有一天也能迎接24週年，但說完眾人不禁好奇到時他們幾歲，王仁甫也笑稱「到時那個年紀還能玩遊戲也很厲害」。

蔡黃汝（後）玩遙控車失控撞到王仁甫。（中視提供）蔡黃汝（後）玩遙控車失控撞到王仁甫。（中視提供）

這一集來賓邀來許多熟面孔，包括白雲、Amanda、孫其君、妖嬌、彭曉彤、徐凱希，眾人一起錄影笑料百出。有一關進行遙控車「路邊停車」關卡，比賽誰能在最短時間內完成停車任務，蔡黃汝率先挑戰，孫協志當場爆料：「她明明有車有駕照，但最不會的就是路邊停車，曾經停了40分鐘還停不進去，還因此上過新聞。」沒想到蔡黃汝拿到遙控器後果然一如預期，車子完全不聽使喚，不但一路撞牆，甚至還逆向行駛。

王仁甫（右）浮誇綜藝摔。（中視提供）王仁甫（右）浮誇綜藝摔。（中視提供）

看到蔡黃汝手忙腳亂，現場眾人開始七嘴八舌指導，有人教她「倒車入庫」，有人提醒「方向盤要反打」，讓她完全搞混「路邊停車」與「倒車入庫」的差別。眼看場面越來越混亂，大家乾脆勸她直接打電話叫拖吊車道路救援，王仁甫更臨時客串「道路救援人員」，還就地殺價接單，綜藝效果十足。由於挑戰時間拖太久，王仁甫忍不住喊暫停，就在混亂之際，遙控車突然衝向他腳邊直接撞上，讓他整個人跌倒在地。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

