新家遭闖空門！海產抓包「保全磁扣開門」 怒轟：每月3千養賊？

〔記者許國楨／台中報導〕藝人「海產」劉威廷近年活躍綜藝節目，近日卻爆出新家遭空門驚魂事件，其位於台中北區進化路的社區住宅，竟被物業公司夜班保全持備用磁扣開門入內，整起過程還被智慧門鎖APP與監視畫面完整記錄，警方證實，劉男已對涉案保全提出竊盜及侵入住宅告訴，案件目前依法偵辦中。

海產表示，為提升居家安全，他今年1月才自費更換高階智慧門鎖，系統具備即時APP通知與監視功能，6日晚間10時37分，他離開台中住處返回台北，不料隔天凌晨2時，手機APP突然跳出通知，顯示有人持「門禁卡」開門進入家中，並在屋內停留約3分鐘後離去，突如其來的警示讓他當場傻眼，立即聯絡社區物業公司查詢。

藝人海產台中新家遭保全闖入已提告。（翻攝自Instagram／seafood_rock）

然物業人員第一時間卻否認，甚至回稱「只是去按門鈴確認沒人」，還調侃可能是APP故障，甚至叫他「去拜拜」，海產越想越不對勁，隨即南下台中親自蒐證，以一鏡到底方式取回門禁卡並比對紀錄，確認闖入住家的門禁卡正是社區備用卡。

物業公司態度隨後轉變，坦承疑似是夜班劉姓保全所為，並透過特助致電道歉，希望以6000元私下和解，但遭海產拒絕，海產氣憤表示，每月支付約3000元管理費，卻換來保全擅自進屋，「我是在養一群賊嗎？」更擔心過去裝潢期間是否曾被多次進出，強調心理安全已嚴重受影響。

台中市第二分局指出，9日中午接獲物業公司督導報案，經調閱監視器畫面確認，夜班保全劉男於7日凌晨2時持備用磁扣進入劉姓住戶住宅，數分鐘後離開，被害人已提出竊盜與侵入住宅告訴，警方已通知嫌疑人到案說明，後續將依相關罪嫌移送偵辦。

