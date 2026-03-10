在西門町搭帳棚偷色色？AV女神被目擊全程：很刺激

〔記者林欣穎／台北報導〕近期有網友目擊在台北西門町街頭驚見一頂神秘帳篷，其視覺效果與日本知名成人企劃「魔鏡號」相同，現場不時可見穿著火辣的女子進出帳篷，讓不少人產生聯想，也在社群上引起討論：「是我想的那種嗎？」、「這裡是在拍片？」該帳篷也被網友形容是台版魔鏡帳，而該名出入帳篷的女子身分也曝光，是本土知名AV女神梁冪。

西門町近日出現類似日本成人企劃魔鏡號的神秘帳篷。（翻攝自Threads）

該帳篷的拍攝行動是台灣成人直播平台「壞壞 WhyWhy」所策劃的特別實境企劃，而出入帳篷的火辣女子則是AV女神梁冪，她為此次魔鏡帳企劃第一人，帳篷以快閃形式出現在人潮洶湧的西門町與圓山花博等元宵燈會地點，利用封閉式設計營造刺激神秘氛圍，引起現場與網路上的雙重話題。

AV女神梁冪驚喜現身西門町神秘帳篷。（翻攝自IG）

梁冪也在個人IG上發出拍攝時的性感Reels與限動，畫面與文字皆十分大膽，吸引粉絲轉發關注，梁冪也大方表示：「其實我一直想嘗試更有挑戰性的拍攝方式，街頭實境真的很刺激，看到大家這麼熱烈討論，我反而更興奮，只要是突破自己、讓觀眾有新鮮感的企劃，我都願意挑戰。」並後續透露會持續在WHyWhy平台進行直播，與粉絲分享這次拍攝的幕後故事與過程細節，讓話題持續延燒。

梁冪於個人IG上發布神秘帳篷拍攝時的畫面。（翻攝自IG）

