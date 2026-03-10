袁惟仁經典曲《夢一場》是在「最美星二代家」完成 張宇也不捨說再見

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人、評審「小胖老師」袁惟仁，今年2月2日病逝台東，享年59歲，今（10日）告別式在台北懷愛館舉行，之後將長眠在金山區的蓬萊陵園。今天多位音樂圈好友都到場追悼袁惟仁，曾發起藝人好友捐款設立「小胖信託基金」的張宇，離場時受訪談到：「總是會有說再見的時候！」希望袁惟仁一路好走。

游鴻明懷念起和袁惟仁一起做音樂的日子。（記者胡舜翔攝）

游鴻明女兒游宇潼常被網友誇是「最美星二代」，今天他也到袁惟仁告別式，回憶過去相處點滴，游鴻明說：「跟小胖老師很常一起做音樂啊，很多demo還是在我家寫的，像你聽那個《夢一場》（袁惟仁寫給那英的歌曲），都是在我家裡的錄音室做的，所以我跟他就像家人一樣。」

張宇則談到，希望袁惟仁可以去他想去，自由自在的地方，他也希望袁惟仁不要擔心家人，「他應該不用太擔心，我們都會盡能力好好照顧他們。」他也向袁惟仁兒女喊話：「工作上什麼問題啊，感情上有什麼問題啊，這些叔叔阿姨伯伯應該都可以做一些很好的建議。」

張宇希望袁惟仁可以去自由自在的地方。（記者胡舜翔攝）

陳子鴻也到場追悼袁惟仁，並談到：「我們以前一起唱過民歌，在民歌餐廳唱歌，一起彈吉他創作，互相鼓勵。」他感嘆袁惟仁已臥病在床躺了好一段時間，「他的離開也算是一種解脫，當然是很不捨，但是就是希望他好好走。」被問到想跟天上的袁惟仁說些什麼話？陳子鴻說：「下輩子再一起玩音樂吧！」

