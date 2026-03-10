自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

袁惟仁經典曲《夢一場》是在「最美星二代家」完成 張宇也不捨說再見

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人、評審「小胖老師」袁惟仁，今年2月2日病逝台東，享年59歲，今（10日）告別式在台北懷愛館舉行，之後將長眠在金山區的蓬萊陵園。今天多位音樂圈好友都到場追悼袁惟仁，曾發起藝人好友捐款設立「小胖信託基金」的張宇，離場時受訪談到：「總是會有說再見的時候！」希望袁惟仁一路好走。

游鴻明懷念起和袁惟仁一起做音樂的日子。（記者胡舜翔攝）游鴻明懷念起和袁惟仁一起做音樂的日子。（記者胡舜翔攝）

游鴻明女兒游宇潼常被網友誇是「最美星二代」，今天他也到袁惟仁告別式，回憶過去相處點滴，游鴻明說：「跟小胖老師很常一起做音樂啊，很多demo還是在我家寫的，像你聽那個《夢一場》（袁惟仁寫給那英的歌曲），都是在我家裡的錄音室做的，所以我跟他就像家人一樣。」

張宇則談到，希望袁惟仁可以去他想去，自由自在的地方，他也希望袁惟仁不要擔心家人，「他應該不用太擔心，我們都會盡能力好好照顧他們。」他也向袁惟仁兒女喊話：「工作上什麼問題啊，感情上有什麼問題啊，這些叔叔阿姨伯伯應該都可以做一些很好的建議。」

張宇希望袁惟仁可以去自由自在的地方。（記者胡舜翔攝）張宇希望袁惟仁可以去自由自在的地方。（記者胡舜翔攝）

陳子鴻也到場追悼袁惟仁，並談到：「我們以前一起唱過民歌，在民歌餐廳唱歌，一起彈吉他創作，互相鼓勵。」他感嘆袁惟仁已臥病在床躺了好一段時間，「他的離開也算是一種解脫，當然是很不捨，但是就是希望他好好走。」被問到想跟天上的袁惟仁說些什麼話？陳子鴻說：「下輩子再一起玩音樂吧！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中