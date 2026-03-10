10億女神拿皮鞭狂抽老公 畫面流出親上火線回應

〔記者陽昕翰／台北報導〕身家逾10億的「財富女神」的王宥忻，近期在社群平台狂拍「AI 短影音」，她與老公翁承旭發揮創意，利用 AI 技術結合經典電影情境，產出如「抽鞭子」等幽默十足的趣味短片，不僅展現夫妻間的深厚默契，更透過科技創意成功增加社群黏著度，引發廣大網友討論。

財富女神王宥忻。（女神愛啪啪提供）

對於拿鞭子狂抽老公，王宥忻急撇家暴，幽默表示：「如果在生老公氣時，拿出這個影片笑一笑，心情也會變好。」認為這類影片不僅是生活調劑，更是她經營自媒體的秘訣，透過高效率的AI產出，忍不住驚嘆：「在這個時代，每個人都能透過這項小技能，成為電影或戲劇的男女主角，這簡直是奇蹟！」

王宥忻「抽老公鞭子」的搞笑短片。（女神愛啪啪提供）

事業忙碌之餘，王宥忻在家庭教育上也展現了極為嚴謹的一面。近期因兒子在校違規使用水槍玩具被記警告，她祭出沒收手機一個月、罰寫經書等嚴厲懲罰。

王宥忻在管教過程中毫不避諱地以自身經歷作為「震撼教育」，她嚴肅告誡兒子：「違規就是要受罰，就像我當年酒駕也得去監理所上課、罰錢。」坦然面對過去的錯誤，要求兒子必須親自向老師道歉並為行為負責。

