風雨中告別袁惟仁 正妹寶貝愛女揭頭七當天驚奇一幕

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作過《征服》、《執迷不悔》等好歌的資深音樂人袁惟仁，今年2月2日過世，今（10日）親友在懷愛館為他舉辦告別式，事後兒女都分享了對爸爸的思念，他的正妹寶貝女兒袁融也談到，頭七那天爸爸真的「回來了！」

雖是風雨天，還是有很多音樂圈友人來參加袁惟仁的告別式，他的女兒袁融事後談到：「爸比，送你走了喲，今天很冷，顯得大家的溫暖特別強烈。很多叔叔阿姨都來送你了。我想再一次的感謝，一路以來陪在爸爸、家人身邊、一直幫助爸爸也幫助我們的叔叔阿姨們。有大家的陪伴跟幫助，我們才能好好的順利的送爸爸。」

袁惟仁告別式，袁惟仁子女袁義（右）、袁融。（記者胡舜翔攝）

袁融隔空問爸爸：「不知道你筆下那個夢想天堂是什麼樣子，希望你能去到一個很好的地方。別擔心我，把你放在心裡最深處我就能一直勇敢。偶爾會對你小生氣，怎麼沒有好好照顧身體，小的時候最常要你注意健康。送你走這件事裡面有太多大大小小的決定，要我去做選擇，每次都像在替你做決定，怎麼選你會喜歡、怎麼選長輩會接受，我還小，我還是沒辦法做到那麼完美。」

袁惟仁女兒也表達對他的思念：「睡的不多，每天都只有幾個小時能在夢裡和你獨處，可是我真的好想你，受了委屈就想你，快負荷不了的每一刻都會想你在就好了。」另外她也分享夢中情景：「夢裡我問你：『有回來看看我嗎』你笑著搖頭，『那你能不能別走』，你笑著再搖了搖頭。」袁融說：「然後我醒了，那天是頭七，你怎麼可能沒有回來。」她相信爸爸回來看她了。

由於袁惟仁和陸元琪離婚，過去很多時候只能抓時間和女兒相聚，袁融提到，以前爸爸回台北會撥空來家裡帶她出去玩，吃完晚餐再送她回家，袁融說：「這次換我送你了，謝謝你來當我的爸比。」

