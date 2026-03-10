自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

風雨中告別袁惟仁 正妹寶貝愛女揭頭七當天驚奇一幕

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作過《征服》、《執迷不悔》等好歌的資深音樂人袁惟仁，今年2月2日過世，今（10日）親友在懷愛館為他舉辦告別式，事後兒女都分享了對爸爸的思念，他的正妹寶貝女兒袁融也談到，頭七那天爸爸真的「回來了！」

雖是風雨天，還是有很多音樂圈友人來參加袁惟仁的告別式，他的女兒袁融事後談到：「爸比，送你走了喲，今天很冷，顯得大家的溫暖特別強烈。很多叔叔阿姨都來送你了。我想再一次的感謝，一路以來陪在爸爸、家人身邊、一直幫助爸爸也幫助我們的叔叔阿姨們。有大家的陪伴跟幫助，我們才能好好的順利的送爸爸。」

袁惟仁告別式，袁惟仁子女袁義（右）、袁融。（記者胡舜翔攝）袁惟仁告別式，袁惟仁子女袁義（右）、袁融。（記者胡舜翔攝）

袁融隔空問爸爸：「不知道你筆下那個夢想天堂是什麼樣子，希望你能去到一個很好的地方。別擔心我，把你放在心裡最深處我就能一直勇敢。偶爾會對你小生氣，怎麼沒有好好照顧身體，小的時候最常要你注意健康。送你走這件事裡面有太多大大小小的決定，要我去做選擇，每次都像在替你做決定，怎麼選你會喜歡、怎麼選長輩會接受，我還小，我還是沒辦法做到那麼完美。」

袁惟仁女兒也表達對他的思念：「睡的不多，每天都只有幾個小時能在夢裡和你獨處，可是我真的好想你，受了委屈就想你，快負荷不了的每一刻都會想你在就好了。」另外她也分享夢中情景：「夢裡我問你：『有回來看看我嗎』你笑著搖頭，『那你能不能別走』，你笑著再搖了搖頭。」袁融說：「然後我醒了，那天是頭七，你怎麼可能沒有回來。」她相信爸爸回來看她了。

由於袁惟仁和陸元琪離婚，過去很多時候只能抓時間和女兒相聚，袁融提到，以前爸爸回台北會撥空來家裡帶她出去玩，吃完晚餐再送她回家，袁融說：「這次換我送你了，謝謝你來當我的爸比。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中