羅志祥兒時舊照曝光！許志豪因他改變公務員志向

許志豪透露是因為羅志祥而改變公務員志向。（中天電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕羅志祥、林襄主持《綜藝OK啦》最新一集邀來康康、許志豪、杜忻恬、李子森、陳隨意擔任來賓，許志豪還透露自己會進入演藝圈，跟羅志祥有很大的關係：「我們同年紀，我很佩服他，但又很恨他。」這話讓羅志祥聽了一頭霧水，許志豪接著說：「我爸爸跟羅爸爸是一起長大的玩伴，我們家開唱片行，每次小豬來開簽唱會，我看到羅爸爸好以他為榮，就覺得一樣17歲，怎麼差這麼多？我也希望可以讓爸爸驕傲，就改變了當公務人員的志向，去參加歌唱比賽，進入這個圈子。」

許志豪還秀出兩人兒時的照片，照片中羅志祥手插口袋、超有態度的站姿意外成了亮點，許志豪也笑說：「他小時候對我不太友善，我在唱歌，他那是什麼表情？」羅志祥也憶起：「這張照片我有印象，只是那時候我不知道這個人是許志豪。」

羅志祥（左）、許志豪是小時候的玩伴。（許志豪提供）

杜忻恬則在節目上分享演出時最怕冷場：「我很怕跟台下觀眾互動的時候，沒有人要理我，我很怕在台上尷尬。」但陳隨意卻說遇到太熱情的粉絲更可怕：「有一次我站在台前要發禮物，有兩個小姐衝上來，一人一邊勾著我，我唱到一半兩個同時親過來，我躲不掉，整個傻眼，結果台下其他粉絲就吃醋破口大罵，我還要當和事佬。」

陳隨意還遇過更誇張的狀況：「有一次更嚴重，我記得是在澎湖，我一下去全部人衝上來，我助理站在前面護住我，但突然間我的下半身被很大力地抓著，當下我整個腦袋空白，跑馬燈都出來了。」

