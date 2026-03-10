自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

歡慶「瑪利歐日」！《超級瑪利歐銀河電影版》曝終極預告 緊急宣布重磅消息

《超級瑪利歐銀河電影版》終極預告：

〔記者許世穎／綜合報導〕適逢瑪利歐40週年，萬眾矚目的超強續作《超級瑪利歐銀河電影版》特別於今天（3月10日）「瑪利歐日」釋出終極預告，觀眾將跟著瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧和耀西，一同踏上前所未見的旅程，在浩瀚宇宙間展開規模更宏大的冒險。

《超級瑪利歐銀河電影版》於「瑪利歐日」釋出終極預告。（UIP提供）《超級瑪利歐銀河電影版》於「瑪利歐日」釋出終極預告。（UIP提供）

片中庫巴之子「庫巴Jr.」誓言要救出父親，並放話：「庫巴的名號，將再次讓你們聞風喪膽！」面對反派勢力再度崛起，瑪利歐也為蘑菇王國挺身而出迎戰，大喊：「先過我這一關！」碧姬公主則與奇諾比奧迅速打包啟程，前往銀河尋找羅潔塔公主。

庫巴之子「庫巴Jr.」在《超級瑪利歐銀河電影版》誓言要救出父親。（UIP提供）庫巴之子「庫巴Jr.」在《超級瑪利歐銀河電影版》誓言要救出父親。（UIP提供）

除了原班人馬，一群色彩繽紛又可愛的奇可也加入行列，此外還有首次登場的角色瑪穆和凱瑟琳，為這趟旅程增添更多驚喜與未知。片商環球影業台灣今也重磅宣布，全球歡慶瑪利歐日，台灣特別安排搶先召集鐵粉首日特殊版特別場預售活動，就在今晚8點起開始預購！

只要搶先購買指定戲院特殊版本上映首日首場，即可獲得鐵粉場專屬限定特典「角色集結款工藝特典」！《超級瑪利歐銀河電影版》將於4月1日中英文版同步在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中