歡慶「瑪利歐日」！《超級瑪利歐銀河電影版》曝終極預告 緊急宣布重磅消息

〔記者許世穎／綜合報導〕適逢瑪利歐40週年，萬眾矚目的超強續作《超級瑪利歐銀河電影版》特別於今天（3月10日）「瑪利歐日」釋出終極預告，觀眾將跟著瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧和耀西，一同踏上前所未見的旅程，在浩瀚宇宙間展開規模更宏大的冒險。

《超級瑪利歐銀河電影版》於「瑪利歐日」釋出終極預告。（UIP提供）

片中庫巴之子「庫巴Jr.」誓言要救出父親，並放話：「庫巴的名號，將再次讓你們聞風喪膽！」面對反派勢力再度崛起，瑪利歐也為蘑菇王國挺身而出迎戰，大喊：「先過我這一關！」碧姬公主則與奇諾比奧迅速打包啟程，前往銀河尋找羅潔塔公主。

庫巴之子「庫巴Jr.」在《超級瑪利歐銀河電影版》誓言要救出父親。（UIP提供）

除了原班人馬，一群色彩繽紛又可愛的奇可也加入行列，此外還有首次登場的角色瑪穆和凱瑟琳，為這趟旅程增添更多驚喜與未知。片商環球影業台灣今也重磅宣布，全球歡慶瑪利歐日，台灣特別安排搶先召集鐵粉首日特殊版特別場預售活動，就在今晚8點起開始預購！

只要搶先購買指定戲院特殊版本上映首日首場，即可獲得鐵粉場專屬限定特典「角色集結款工藝特典」！《超級瑪利歐銀河電影版》將於4月1日中英文版同步在台上映。

