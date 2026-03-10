自由電子報
娛樂 最新消息

遭兒童台高層逼簽約！優格姐姐揭職場血淚史：曾想結束生命

〔記者林欣穎／台北報導〕過去曾在兒童台擔任「優格姐姐」的林姵君，近期受台北海洋科技大學（簡稱台北海大）邀請，擔任「328從社子島健走到兒童新樂園校慶歡樂派對」系列活動中新媒體學程、寵物系課程講師。現場湧入破百名學生聆聽，她在分享過程中一度灑淚，坦言過去因未與兒童台續約，被限制不能再自稱「優格姐姐」，那段低潮曾讓她陷入自我否定，「我真的曾經想結束自己的生命」。

優格姐姐受邀當講師（台北海大提供）優格姐姐受邀當講師（台北海大提供）

優格姐姐表示，如今好不容易重新找到自己的價值，才決定答應這場演講，希望鼓勵台北海大新媒體學程與寵物系的同學：「不能改變世界，就改變自己。」她也勉勵大家努力創作、成為能改變自己的人，「你只要做選擇，就可以擁有自己。」並強調：「行動是所有問題的解答，不一定要很厲害才開始。」

談到與兒童台的合約風波，她透露，當時未續約後，天真以為仍能透過丈夫、「電競教父」實況主Xargon（殺梗，本名張瑋）合作，與電視台維持雙贏關係。未料兒童台高層不僅逼她續約，還規定外界不能再叫她「優格」，甚至連老公在直播中也不能這樣稱呼她，對方更當眾冷言：「你大？還是我大？」、「再過幾年就不會記得妳了」、「再找個新人就可以取代妳。」讓她當場腦袋一片空白，「我好像是個商品，說換就可以換。」最後是老公拍桌回嗆「不用談了啦」，直接帶她離開。

外界也好奇，昔日在兒童台人氣不低、活動不少，收入是否穩定？她苦笑透露，兒童台姐姐其實並不好賺，甚至曾窮到ATM領不出錢，「我一場活動兩千元，要給公司抽五成，剩一千還要扣稅，最後只剩900元，有些ATM戶頭不到一千還領不出來。」她說，能一路堅持下來，除了因為熱愛這份工作，也多虧母親一路支持。

在講座尾聲，優格再度談到自己台前風光、台後卻曾懷疑人生的過往，忍不住落淚哽咽表示：「我真的曾經想結束生命，因為覺得自己很沒用、沒有價值。」但就在最黑暗的時刻，她想起國一導師在開學第一天寫在黑板上的一句話：「天生我材必有用」，讓她重新振作，「這個老師給了我生命很大的力量。現在換個說法就是『存在就是價值』，人生不一定順利，但你就是有價值、值得被愛。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

