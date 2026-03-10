大立電視台CEO震撼宣布壞消息 台下觀眾哭成一團

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「銷售天王」封號的大立電視台CEO劉家榮，相隔5年推出新專輯《劉聲留聲》，他特別邀請樂天歌姬陳衣宸對唱《雨傘下》，也宣布這是他音樂生涯的最後一張個人專輯，未來不再進錄音室製作專輯。

劉家榮（左二）舉辦粉絲見面，吳美琳、陳衣宸、蕭玉芬、吳勇濱力挺。（大立電視提供）

上週六劉家榮於台中舉辦粉絲見面會，上千名粉絲擠爆現場，歡樂氣氛中帶著淡淡感傷，就像是一場溫馨的告別派對，劉家榮用最優雅的身姿，為他在台前燦爛的歌手生涯畫下圓滿的句點，包括蕭玉芬、吳勇濱、吳美琳以及陳衣宸等星友都到場力挺。

請繼續往下閱讀...

劉家榮宣布未來不再發片，台下許多追隨多年的「資深婆媽鐵粉」哭成一團，劉家榮語帶哽咽解釋：「我這輩子發過五張專輯，已經沒有遺憾了。選在聲音狀態還好的時候，把最好的歌聲留在這張《劉聲留聲》中，是對支持我的朋友最莊嚴的交代。」

劉家榮攜手陳衣宸合作新歌。（大立電視提供）

劉家榮強調，做出這個決定並非心血來潮，而是身兼電視台CEO重任的他，深感培育影視後輩、提升本土媒體品質的使命感更為重大，因此決定未來將重心完全移至幕後，「音樂是我心中的理想，而經營電視台是我的人生規劃。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法