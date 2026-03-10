自由電子報
娛樂 電影

獨家》（極限專訪3-3）疫情期間收到手稿一口氣讀完 萊恩葛斯林親曝《極限返航》共鳴現實

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕對萊恩葛斯林而言，《極限返航》的故事不只是一場太空冒險，更是一段關於希望與合作的旅程，而這段旅程的開始，可以追溯到2020年初，當時小說尚未出版，原著作者安迪威爾將手稿寄給他，希望他不僅能飾演主角，也能參與電影製作。

萊恩葛斯林在疫情期間一口氣讀完《極限返航》初稿，對於當時的情況深感共鳴。（索尼影業提供）萊恩葛斯林在疫情期間一口氣讀完《極限返航》初稿，對於當時的情況深感共鳴。（索尼影業提供）

而當時正逢一個特殊的時刻，全球疫情剛開始爆發，電影產業陷入停擺，戲院關閉，大型電影製作的未來充滿不確定性。萊恩回憶，自己正是在那樣的背景下讀到這個故事，「就在我得到機會拍攝人生中最具史詩規模的戲院體驗時，戲院卻全都關閉了。」

然而，在那樣充滿不安的時期，《極限返航》的內容卻帶來一種奇妙的共鳴，萊恩形容：「它講的是太陽逐漸死去，但同時充滿希望，這也支持了一種想法——我們有能力解決看似不可能的問題。」這也是整部電影最核心的精神。

導演克里斯多福米勒（右）和菲爾洛德共同執導《極限返航》。（索尼影業提供）導演克里斯多福米勒（右）和菲爾洛德共同執導《極限返航》。（索尼影業提供）

故事中，人類面對的是一場幾乎無法想像的危機，太陽逐漸失去能量，地球文明的倒數計時悄然開始。然而真正讓故事前進的，不是單一英雄，而是合作。原著作者安迪威爾曾簡單的用一句話形容這個故事「一部後果足以撼動世界的搭檔電影。」

導演克里斯多福米勒（左）和菲爾洛德一同出席《極限返航》世界首映。（索尼影業提供）導演克里斯多福米勒（左）和菲爾洛德一同出席《極限返航》世界首映。（索尼影業提供）

這也是導演菲爾洛德與克里斯多福米勒最擅長的題材之一，兩人執導的重啟版《龍虎少年隊》系列，就是絕佳的「搭檔電影」。而在《極限返航》裡，萊恩飾演的格雷斯與外星生命洛基，跨越語言、文化與生物差異，共同尋找拯救兩個世界的方法。這段跨越光年的友誼，除了是整部電影最動人的部分，這種合作精神，其實也體現在電影的製作過程中。

萊恩葛斯林很驕傲能把《極限返航》呈現給大家。（索尼影業提供）萊恩葛斯林很驕傲能把《極限返航》呈現給大家。（索尼影業提供）

從設計師、操偶師、視覺特效藝術家，到作曲家與演員，數百名創作者共同參與這場太空故事的誕生。每一次調整，都需要對話；每一個解方，都來自不同視角。最終，《極限返航》提出一個簡單卻深刻的想法：「在人類歷史中，真正改變世界的從來不是單打獨鬥，而是合作。」即使在浩瀚宇宙之中，希望依然存在。

因為我們從來不是獨自存活。

《極限返航》將於3月18日正式在台上映。

（全文完）

