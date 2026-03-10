獨家》（極限專訪3-2）不是跟空氣對戲！萊恩葛斯林爆料外星人「真的在」 還有大咖聲援

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕在許多科幻電影中，外星人通常是在後期製作才加入畫面，但在《極限返航》的片場，外星角色「洛基」其實真的「存在」，萊恩葛斯林形容這正是找來「操偶大師」的美好之處，讓他在拍攝時有了許多意想不到的即興互動。

萊恩葛斯林在《極限返航》與外星人對戲，直呼對方真的在場。（索尼影業提供）

《極限返航》最動人的核心不是一個平凡人拯救全人類，而是過程中，萊恩飾演的科學教師萊倫格雷斯，在宇宙深處遇見自身星球同樣遭遇滅絕危機的外星生命「洛基」，兩人建立起跨越物種的合作關係。

而在拍攝現場，洛基並不是完全依賴視覺特效，而是由操偶師操作的實體角色完成。「操偶大師詹姆斯歐提茲負責操控，因此拍攝時『洛基』是真實存在的，並不是電腦動畫，所以我們可以彼此即興互動，這正是現場有操偶師的好處。」

萊恩葛斯林在《極限返航》有很長一段戲，幾乎只有自己面對鏡頭。（索尼影業提供）

這樣的拍攝方式，也讓電影中格雷斯與洛基第一次相遇的場面格外生動，在那場戲裡，格雷斯做出幾個像舞者般俏皮又略顯笨拙的動作，試圖與對方溝通。這些動作並不是完全事先設計好的，而是現場自然產生的反應。萊恩回憶：「我做一個動作，他就能試著回應、模仿回來，我們真的因此建立了一種連結，因為他確實就在現場。」

事實上，《極限返航》有很長一段戲幾乎只有萊恩一個人面對鏡頭，甚至一大部分透過角色的思考與推理展開，因此，如何讓觀眾感受到角色的情緒與思考過程，是最大的表演挑戰之一，萊恩形容「幸好電影從一個非常優秀的原著開始，再加上編劇德魯戈達德的改編，他有一種特別的才能，可以把那些艱深的科學思考與概念，轉化成既有娛樂性又充滿情感的故事。」

萊恩葛斯林帥氣出席《極限返航》世界首映。（索尼影業提供）

除了外星人互動的拍攝祕辛，片中還藏了一個讓影迷驚喜的小彩蛋，奧斯卡影后梅莉史翠普也以聲音形式客串電影。在其中一場戲裡，格雷斯嘗試替洛基尋找合適的聲音，片中播放了多種不同的聲音樣本，其中一段就是來自梅莉，更有趣的是，萊恩葛斯林在拍攝時其實並不知道會播放哪些聲音。

「他們在現場播放不同的聲音給我聽，而我事先不知道會出現什麼。」萊恩說。當梅莉的聲音突然出現時，他立刻脫口而出一句：「她應該什麼都能做到。」這句原本只是當下的自然反應，最後卻被保留在電影裡，萊恩笑說：「她真的能做到任何事，包括進錄音室幫我們錄了那個聲音。」。

萊恩葛斯林為《極限返航》接受本報專訪，曝光許多幕後秘辛。（索尼影業提供）

從外星生物的操偶演出，到影后聲音的意外客串，《極限返航》的片場也因此充滿許多即興與驚喜，而這些細節，最終都讓電影裡那段跨越宇宙的友誼顯得更加真實動人。

《極限返航》將於3月18日正式在台上映。

（文未完待續，此為三篇之第二篇）

