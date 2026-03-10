獨家》（極限專訪3-1）萊恩葛斯林再當太空人！《極限返航》變身「人類最後希望」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕曾於《登月先鋒》化身阿姆斯壯的男神萊恩葛斯林再度於《極限返航》踏上宇宙旅程，但這一次，他肩負的不只是探索，而是人類文明存亡的最後機會。從踏出歷史第一步，到承擔文明最後機會，他形容這樣的轉變像是一段極為罕見的旅程。

萊恩葛斯林在《極限返航》再扮太空人。（索尼影業提供）

「我覺得這就像一生只有一次的機會。」萊恩表示，「你可以前往另一個星系、交到一個外星人最好的朋友、拯救世界。同時，你也會再次被提醒，人類作為一個物種到底能做到什麼，而且還是改編自公認史上最棒的科幻小說之一。」

電影改編自科幻作家安迪威爾同名小說，由《蜘蛛人：新宇宙》系列鬼才主創菲爾洛德與克里斯多福米勒執導，描述太陽逐漸變暗，地球陷入前所未有的危機，人類的時間所剩無幾。在這場看似無法逆轉的災難中，一名平凡的中學科學教師萊倫格雷斯，卻意外成為拯救世界的關鍵人物。

萊恩葛斯林為《極限返航》接受本報專訪。（索尼影業提供）

威爾以擅長將嚴謹科學與情感敘事結合聞名，他2011年的暢銷小說《火星任務》曾風靡全球，2015年改編成電影《絕地救援》更成功證明，只要觀眾在乎故事中的人物，就願意跟隨複雜的科學推理。日前國際媒體搶先觀賞《極限返航》也給予絕佳好評，盛讚該片是「2026年第一部偉大的商業鉅片」、「必看太空史詩」。

萊恩葛斯林在《極限返航》飾演平凡的中學科學教師，意外肩負起拯救世界的任務。（索尼影業提供）

萊恩飾演的格雷斯，並不是典型的英雄角色，他沒有超凡能力，也從未幻想自己會拯救世界。然而在命運安排下，他被送往深空，執行一項幾乎不可能完成的任務。故事從孤獨開始，一名男子在深空中醒來，對自己為何身在此處的記憶支離破碎。隨著記憶逐漸拼湊，他才慢慢意識到自己肩負的任務。

萊恩形容：「這是一段極為史詩般的旅程。」他透露在閱讀《極限返航》原著時就感受到其與眾不同。「格雷斯並不是那種堅毅寡言的人，他沒有傳統意義上的勇敢，也從未幻想自己是英雄，但他一直不斷嘗試。」他形容角色會害怕、會懷疑，也會犯錯，「但他仍然選擇繼續前進。對許多觀眾而言，這樣的角色比無所不能的英雄更容易產生共鳴。」也正因如此，這個角色顯得格外真實。

萊恩葛斯林帥氣出席《極限返航》世界首映。（索尼影業提供）

而在這趟宇宙旅程中，格雷斯還將遇見一個出乎意料的夥伴，來自另一顆星球的生命，這段跨越語言與物種差異的友誼，最終成為整部電影最動人的核心。對萊恩葛斯林而言，《極限返航》不只是太空冒險，更是一個關於人性的故事。「整個製作過程一路走來都非常不可思議，」他說，「能夠把這個故事帶到現在這個階段，我真的很興奮能和大家分享這部作品。」

《極限返航》將於3月18日正式在台上映。

（文未完待續，此為三篇之第一篇）

