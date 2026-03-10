康康自曝滑倒撞傷頭！險被男星「篡位當老大」

〔記者林欣穎／台北報導〕羅志祥、林襄主持《綜藝OK啦》最新一集邀來康康、許志豪、杜忻恬、李子森、陳隨意擔任來賓，看到來賓組合，羅志祥好奇提問：「康哥的節奏比較慢，他以前有個節目，開場就結束了，你們會遇到這樣的問題嗎？」許志豪聽後在一旁笑答：「還好啦，電視台就是怕康哥太慢，才會派5個看護給他。」

羅志祥（左起）、陳隨意、康康、許志豪、杜忻恬、李子森、林襄。（中天電視提供）

許志豪透露康康是他演藝事業的貴人：「10幾年前我沒有知名度，要上通告好困難，用了很多方法才去上了康哥的節目，本來訪問結束我要走了，突然他想到我會唱英文版的《金包銀》，我秀完後，影片在網路上發酵，我開始接通告，也接到人生第1個主持節目，所以我一直很感謝康哥。」但康康聽完卻說：「可是我之前在浴室滑倒撞傷頭，他很開心，想說我沒了，他就可以變老大了。」

請繼續往下閱讀...

節目上，康康分享在PUB演出時曾發生的趣事：「有一次我在唱『你講恁姊仔住市內（台語）』，有個人就拿麥克風接著唱『住市內、住市內』，我就下去找，結果有個人躲在角落唱，原來他給DJ一千塊，讓他拿麥克風。」他也常遇到觀眾要他做不擅長的表演：「很多人會叫我模仿，但我會模仿的就那幾個，結果有人叫我模仿鄧麗君，我不會，他硬要，後來我就躺在地上，因為鄧麗君過世了，雖然有點不敬，但當下大家還是給我掌聲，我起來就說『你還要看張國榮嗎』？」

康康地獄梗連發。（中天電視提供）

突如其來的地獄梗讓主持群嚇到不敢接話，沒想到康康又接著說：「我去看人家表演，沒看歌詞會比較有感情，也會得金曲獎，像我每次入圍都沒得，都是蕭煌奇得到，你看他就沒在看歌詞。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法