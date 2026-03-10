同樣欠過「債」袁惟仁豬哥亮重逢了！兒子送上最後禮物

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今年2月2日病逝，享年59歲，今（10日）告別式在台北懷愛館舉行，許多音樂友人都來送他最後一程，告別式上播放許多過去袁惟仁上節目的片段，讓現場友人看了又哭又笑，而這些影片都是他熱愛攝影的兒子袁義所剪輯的，其中還看到過去袁惟仁去上豬哥亮節目的趣味互動，如今兩人應該已在天堂重逢了。

袁惟仁（右）告別式上播放的影片，看到他過去上豬哥亮節目的趣味互動。（記者陳慧玲攝）

當年袁惟仁上豬哥亮節目，豬哥亮開玩笑說自己欠很多債，袁惟仁則說：「我是欠很多歌要還人家。」畢竟過去袁惟仁寫過很多好歌，向他邀約的「歌債」肯定不少。告別式上，袁惟仁兒子談到：「相信爸爸今天看到大家也會很感動，謝謝你們曾經走進他的生命裡，我想代表奶奶、姑姑、袁融（袁惟仁女兒）謝謝各位，不管你們是不是因為音樂領域認識到他的。」

告別式結束後，袁惟仁兒子發文談到：「一直以來我都覺得，離開的人留下的東西越多，這種紀念他生命的影片，就會越長。好像素材永遠剪不完，故事也永遠說不完。但直到我親手把這段影片剪完的那一刻，我才突然明白，其實不是離開的人留下太多，而是留在這個世界上的我們，總以為還有很多時間。」

袁惟仁告別式。（記者胡舜翔攝）

袁義也感性談到：「我想再一次，真心地謝謝這幾年曾經幫助過爸爸的所有人。謝謝你們在他最需要陪伴的時候，一直沒有離開他，甚至到最後一刻，都還守在他的身邊。」另提到：「也謝謝這幾天一直陪著我們，守在靈堂和告別式現場的媒體朋友們，謝謝你們對爸爸長期的關心。我相信爸爸今天能看到這一切，看到這麼多人記得他、來送他，我想他一定會很感動。」

另外袁義談到：「最後，我想跟他說，我很驕傲可以當他的兒子，今天以後希望他可以也很驕傲的到處炫耀他有個很厲害的兒子。這影片是送你的最後一個禮物，希望你喜歡。」

