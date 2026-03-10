自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

同樣欠過「債」袁惟仁豬哥亮重逢了！兒子送上最後禮物

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今年2月2日病逝，享年59歲，今（10日）告別式在台北懷愛館舉行，許多音樂友人都來送他最後一程，告別式上播放許多過去袁惟仁上節目的片段，讓現場友人看了又哭又笑，而這些影片都是他熱愛攝影的兒子袁義所剪輯的，其中還看到過去袁惟仁去上豬哥亮節目的趣味互動，如今兩人應該已在天堂重逢了。

袁惟仁（右）告別式上播放的影片，看到他過去上豬哥亮節目的趣味互動。（記者陳慧玲攝）袁惟仁（右）告別式上播放的影片，看到他過去上豬哥亮節目的趣味互動。（記者陳慧玲攝）

當年袁惟仁上豬哥亮節目，豬哥亮開玩笑說自己欠很多債，袁惟仁則說：「我是欠很多歌要還人家。」畢竟過去袁惟仁寫過很多好歌，向他邀約的「歌債」肯定不少。告別式上，袁惟仁兒子談到：「相信爸爸今天看到大家也會很感動，謝謝你們曾經走進他的生命裡，我想代表奶奶、姑姑、袁融（袁惟仁女兒）謝謝各位，不管你們是不是因為音樂領域認識到他的。」

告別式結束後，袁惟仁兒子發文談到：「一直以來我都覺得，離開的人留下的東西越多，這種紀念他生命的影片，就會越長。好像素材永遠剪不完，故事也永遠說不完。但直到我親手把這段影片剪完的那一刻，我才突然明白，其實不是離開的人留下太多，而是留在這個世界上的我們，總以為還有很多時間。」

袁惟仁告別式。（記者胡舜翔攝）袁惟仁告別式。（記者胡舜翔攝）

袁義也感性談到：「我想再一次，真心地謝謝這幾年曾經幫助過爸爸的所有人。謝謝你們在他最需要陪伴的時候，一直沒有離開他，甚至到最後一刻，都還守在他的身邊。」另提到：「也謝謝這幾天一直陪著我們，守在靈堂和告別式現場的媒體朋友們，謝謝你們對爸爸長期的關心。我相信爸爸今天能看到這一切，看到這麼多人記得他、來送他，我想他一定會很感動。」

另外袁義談到：「最後，我想跟他說，我很驕傲可以當他的兒子，今天以後希望他可以也很驕傲的到處炫耀他有個很厲害的兒子。這影片是送你的最後一個禮物，希望你喜歡。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中