自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳佩琪裝窮 四叉貓嗆：7千萬對柯文哲很多嗎？

柯文哲涉京華城弊案，26日一審宣判，其妻陳佩琪透露他想解除境管參加兒子畢典。（資料照，記者洪美秀攝）柯文哲涉京華城弊案，26日一審宣判，其妻陳佩琪透露他想解除境管參加兒子畢典。（資料照，記者洪美秀攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市前市長柯文哲因涉京華城案與政治獻金案被台北地檢署起訴，一審將於26日宣判。交保後目前處於限制出境及出海狀態的柯文哲日前透露，為參加兒子柯傅堯日本東京大學博士班24日畢業典禮，將向台北地方法院聲請解除限制出境出海。

9日上午，柯文哲委任律師蕭奕弘在民眾黨立法院黨團主任陳智菡陪同下，於9時27分抵達台北地院，遞交解除限制出境出海聲請狀，希望法院可以暫時解除柯文哲23日至25日限制出境、出海。柯文哲妻子陳佩琪則在臉書發文表示，已經押保釋金7000萬了，現在生活朝不保夕，還向人借了數千萬，難道還要加什麼保的？

今（10）日上午，網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文點名陳佩琪，指她又在裝窮了，「7千萬對柯文哲來說有很多嗎？柯文哲總統大選補助款就拿走7300萬，其中4300萬拿去買商辦，然後在那邊酸說夫妻當一輩子的醫生沒辦法包機去日本看球？」

四叉貓稱自己再講一次：「陳佩琪跟柯文哲當了一輩子的醫生，供養3個孩子在國外念書，孩子都沒有工作，兒子可以環遊世界到處吃美食拍照打卡，買了好幾棟房子跟商辦，還能再去看上億的豪宅，真是好窮好可憐好困苦的令人羨慕。」

最後四叉貓怒問：「2個公務員醫師一輩子能賺到這麼多錢嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中