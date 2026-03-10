陳佩琪裝窮 四叉貓嗆：7千萬對柯文哲很多嗎？

柯文哲涉京華城弊案，26日一審宣判，其妻陳佩琪透露他想解除境管參加兒子畢典。（資料照，記者洪美秀攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市前市長柯文哲因涉京華城案與政治獻金案被台北地檢署起訴，一審將於26日宣判。交保後目前處於限制出境及出海狀態的柯文哲日前透露，為參加兒子柯傅堯日本東京大學博士班24日畢業典禮，將向台北地方法院聲請解除限制出境出海。

9日上午，柯文哲委任律師蕭奕弘在民眾黨立法院黨團主任陳智菡陪同下，於9時27分抵達台北地院，遞交解除限制出境出海聲請狀，希望法院可以暫時解除柯文哲23日至25日限制出境、出海。柯文哲妻子陳佩琪則在臉書發文表示，已經押保釋金7000萬了，現在生活朝不保夕，還向人借了數千萬，難道還要加什麼保的？

今（10）日上午，網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文點名陳佩琪，指她又在裝窮了，「7千萬對柯文哲來說有很多嗎？柯文哲總統大選補助款就拿走7300萬，其中4300萬拿去買商辦，然後在那邊酸說夫妻當一輩子的醫生沒辦法包機去日本看球？」

四叉貓稱自己再講一次：「陳佩琪跟柯文哲當了一輩子的醫生，供養3個孩子在國外念書，孩子都沒有工作，兒子可以環遊世界到處吃美食拍照打卡，買了好幾棟房子跟商辦，還能再去看上億的豪宅，真是好窮好可憐好困苦的令人羨慕。」

最後四叉貓怒問：「2個公務員醫師一輩子能賺到這麼多錢嗎？」

