董璇替前夫背債2億 走不出高雲翔陰影

高雲翔（右）2018年3月在澳洲雪梨捲入性侵疑雲，隔年和前妻、女星董璇結束8年婚姻。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星高雲翔（現改名高晟暉）因演出《羋月傳》義渠王一角躍升男神，2018年在澳洲被控涉嫌性侵女子，罪名雖不成立卻衝擊他的演藝事業，不僅與明星妻董璇離婚，復出之路也遙遙無期。

據媒體最新爆料，董璇名下「北京藝璇文化經紀有限公司」，近日突冒出恢復執行消息，執行金額高達4942萬人民幣（約2億2500萬台幣），涉及浙江唐德影視股份有限公司與北京藝璇文化經紀有限公司、董璇前夫高雲翔相關演出合約糾紛案件。

報導指出，當時邀請高雲翔前往澳洲拍攝電視劇《阿那亞戀情》的唐德影視控告高雲翔，2019年高雲翔被起訴，該案2022年判決出爐，高雲翔需賠償唐德影視製作損失4885萬人民幣（約2億2200萬台幣），加上利息以及違約金、律師費等約5000萬人民幣（約2億2800萬台幣）。

判決書顯示，當時已和高雲翔離婚3年的董璇，旗下所屬「藝璇文化」公司也必須承擔連帶責任；儘管公告中並未說明細節，但許多人不禁替董璇打抱不平，怒斥：「憑啥董璇要擔責任啊，夠倒楣的。」

