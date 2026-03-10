巴黎街頭遭黃牛狂追要簽名！ Jennie 無奈求饒：可以讓我有自己的一天嗎？

Jennie巴黎街頭漫步，遭人尾隨要簽名。（翻攝小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團 BLACKPINK 成員 Jennie 近日現身法國巴黎時裝周，不過在結束公開活動後的一段街頭散步行程，卻意外成為網路熱議焦點。她在巴黎街頭遭多名疑似黃牛緊追拍攝，甚至被要求連續簽名，讓一向對粉絲相當友善的 Jennie 也罕見露出無奈表情。

網路上流出的影片顯示，Jennie 當天身穿紅褐色拼接外套搭配墨鏡，整體打扮低調時尚。她與工作人員在街頭步行時，身旁友人與保鑣不斷試圖阻擋鏡頭，同時禮貌詢問對方是否能在簽名後離開，希望為 Jennie 爭取片刻休息時間。

然而，追隨者並未就此離去，反而持續遞上卡片要求簽名。面對鏡頭緊貼拍攝，Jennie 最終開口表示：「Can I please have my day?」語氣顯得相當誠懇，也坦言持續被拍攝讓她感到緊張，希望對方能停止拍攝。

即便如此，她仍答應為粉絲簽名，但其中一名男子在拿到簽名後，仍接連遞出更多卡片，表示是替家人索取。整段過程被網友轉傳後迅速引發關注，不少人直言這樣的行為更像是為轉售而索取簽名。

事件曝光後，許多網友紛紛在社群平台留言替 Jennie 發聲，認為藝人即便身為公眾人物，也應該擁有基本的私人空間。有粉絲感嘆：「她都說只想好好過一天了，卻還被逼著簽名。」

