馬筱梅曝生產驚魂！羊水破裂崩潰大哭 汪小菲一旁泛淚

馬筱梅（右）、汪小菲上個月迎來兒子「小馬寶」。（資料照；翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅上月底迎來兒子「小馬寶」，喜訊曝光後也獲得不少粉絲祝福。產後僅13天的馬筱梅，8日現身直播與網友互動，整體氣色與狀態看起來恢復得相當不錯，讓不少人直呼驚訝。

在直播中，馬筱梅也首度分享生產當天的過程。她透露，原本預產期還有約兩週時間，沒想到當天只是起身站起來時，羊水竟突然破裂，突如其來的情況讓她當場嚇壞，完全沒有心理準備，到院後醫師檢查發現，她當時已經開了兩指，不過因為太過緊張與害怕，馬筱梅坦言自己在病床上忍不住崩潰大哭，甚至進入產房後還全身發抖，一度對醫師直喊：「這太荒謬了，我不能接受！」最後考量到自己相當怕痛，加上羊水不足的情況較為緊急，最終決定以剖腹產方式迎接寶寶。

馬筱梅笑說，看到「小馬寶」第一眼時相當驚喜，寶寶皮膚白皙乾淨、模樣可愛，讓她原本緊繃的情緒也慢慢放鬆下來。反倒是陪產的汪小菲，在看到兒子平安誕生後感動到眼眶泛紅，夫妻倆當下的反應形成有趣對比。

汪小菲的母親張蘭日前在直播中分享升格奶奶的喜悅，透露孫子個性乖巧、不太哭鬧，相當好帶。面對網友詢問是否會更偏愛新生孫子，她也展現高情商回應：「五個手指頭伸出來都是一樣疼。」

