自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬筱梅曝生產驚魂！羊水破裂崩潰大哭 汪小菲一旁泛淚

馬筱梅（右）、汪小菲上個月迎來兒子「小馬寶」。（資料照；翻攝自IG）馬筱梅（右）、汪小菲上個月迎來兒子「小馬寶」。（資料照；翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅上月底迎來兒子「小馬寶」，喜訊曝光後也獲得不少粉絲祝福。產後僅13天的馬筱梅，8日現身直播與網友互動，整體氣色與狀態看起來恢復得相當不錯，讓不少人直呼驚訝。

在直播中，馬筱梅也首度分享生產當天的過程。她透露，原本預產期還有約兩週時間，沒想到當天只是起身站起來時，羊水竟突然破裂，突如其來的情況讓她當場嚇壞，完全沒有心理準備，到院後醫師檢查發現，她當時已經開了兩指，不過因為太過緊張與害怕，馬筱梅坦言自己在病床上忍不住崩潰大哭，甚至進入產房後還全身發抖，一度對醫師直喊：「這太荒謬了，我不能接受！」最後考量到自己相當怕痛，加上羊水不足的情況較為緊急，最終決定以剖腹產方式迎接寶寶。

馬筱梅笑說，看到「小馬寶」第一眼時相當驚喜，寶寶皮膚白皙乾淨、模樣可愛，讓她原本緊繃的情緒也慢慢放鬆下來。反倒是陪產的汪小菲，在看到兒子平安誕生後感動到眼眶泛紅，夫妻倆當下的反應形成有趣對比。

汪小菲的母親張蘭日前在直播中分享升格奶奶的喜悅，透露孫子個性乖巧、不太哭鬧，相當好帶。面對網友詢問是否會更偏愛新生孫子，她也展現高情商回應：「五個手指頭伸出來都是一樣疼。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中