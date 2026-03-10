自由電子報
娛樂 最新消息

日本人看WBC才驚覺「中華台北＝台灣」 夢多挺身表態：台灣就是台灣

夢多深愛台灣這片土地，多次為台灣公開表態發聲。（組合照，翻攝自臉書）夢多深愛台灣這片土地，多次為台灣公開表態發聲。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋開打，台灣隊最終雖無緣晉級8強複賽，但拚戰精神仍獲許多國內外球迷的肯定。然而，日本一名網友在觀看WBC後才驚覺「中華台北」其實就是「台灣」，這讓在台灣發展近20年的「夢多」大谷主水忍不住挺身表態。

一名日本網友在Threads上坦言，自己與家人是在觀看WBC後，才第一次知道「中華台北」其實指的就是台灣，他雖然謙虛表示「可能是我太無知了...」不過卻也直言「對熊本人的我而言，台灣就是台灣！」此文隨即引起不少日本網友關注，也讓許多人開始討論國際賽事中「Chinese Taipei」名稱的由來。

針對該名日本網友的發言，夢多則立刻發聲附和「是的！」一致認同台灣就是台灣，同時更是不變的事實。無獨有偶，夢多日前看到日本媒體以「中華台北」介紹台灣隊時，就公開表態直言很多日本人其實看不懂「Chinese Taipei」代表什麼，更表示自己認為「90%的日本人都知道台灣就是台灣」，長年力挺台灣、深愛台灣的言行外界有目共睹。

點圖放大
點圖放大

