自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》影史票房冠軍 真實版個案獄中讀女兒信改變人生

〔記者陳慧玲／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》賺人熱淚的劇情，成為國片影史票房冠軍，POP Radio《POP最正點》節目特別企劃最新單元「向著光 回家」，由台長林書煒專訪9位受保護管束人（受管人），節目播出後，聽眾力讚「主題很有意義」，更直呼有如「陽光女子合唱團廣播版」。

李凱莉（右一）從大姊頭轉變成會客菜主理人，林書煒（右二）訪談中有許多感動。（POP Radio提供）李凱莉（右一）從大姊頭轉變成會客菜主理人，林書煒（右二）訪談中有許多感動。（POP Radio提供）

「向著光 回家」單元，透過個案以第一人稱口說敘事，讓聽眾能同理更生人在犯行後嘗試改變與重返社會的過程，李凱莉是幾位受訪者中，少數以本名接受訪問的個案。服刑前的李凱莉，有個角頭前夫，因為離婚而從事八大行業，並接觸毒品，就在她即將金盆洗手前，犯行遭捕，也將人生最精華的10年歲月留在監獄中。

李凱莉分享，在獄中收到女兒的信，當中一句「只希望媽媽能陪在我身邊」，讓她陷入對人生下半場的思考，於是她開啟「會客菜」事業，在店裡雇用同樣具有更生人背景的「同學」們做員工，期望員工能將公司視為第二個家，讓他們重返社會不至於處處碰壁，李凱莉也感嘆：「如果我當時好好讀書，現在的成就可不只於此。」

「北盜」黑金城（右）接受林書煒訪問，談到心中的遺憾。（POP Radio提供）「北盜」黑金城（右）接受林書煒訪問，談到心中的遺憾。（POP Radio提供）

現年70歲的黑金城則曾是國內治安史上有名的「北盜」，橫行80、90年代，專竊取銀樓、鐘錶行與畫廊保險箱，曾得手金額破億，進出監獄服刑合計20年。被問到人生最大遺憾是不是無法替父母奔喪？他說：「父母在世時，無法讓他們安心，才是最大遺憾！」

林書煒有感，「一念之間的行為，走向截然不同的人生」，她也配唱節目同名主題曲，並由POP Radio DJ徐哲緯創作詞曲。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中