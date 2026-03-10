《陽光女子合唱團》影史票房冠軍 真實版個案獄中讀女兒信改變人生

〔記者陳慧玲／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》賺人熱淚的劇情，成為國片影史票房冠軍，POP Radio《POP最正點》節目特別企劃最新單元「向著光 回家」，由台長林書煒專訪9位受保護管束人（受管人），節目播出後，聽眾力讚「主題很有意義」，更直呼有如「陽光女子合唱團廣播版」。

李凱莉（右一）從大姊頭轉變成會客菜主理人，林書煒（右二）訪談中有許多感動。（POP Radio提供）

「向著光 回家」單元，透過個案以第一人稱口說敘事，讓聽眾能同理更生人在犯行後嘗試改變與重返社會的過程，李凱莉是幾位受訪者中，少數以本名接受訪問的個案。服刑前的李凱莉，有個角頭前夫，因為離婚而從事八大行業，並接觸毒品，就在她即將金盆洗手前，犯行遭捕，也將人生最精華的10年歲月留在監獄中。

李凱莉分享，在獄中收到女兒的信，當中一句「只希望媽媽能陪在我身邊」，讓她陷入對人生下半場的思考，於是她開啟「會客菜」事業，在店裡雇用同樣具有更生人背景的「同學」們做員工，期望員工能將公司視為第二個家，讓他們重返社會不至於處處碰壁，李凱莉也感嘆：「如果我當時好好讀書，現在的成就可不只於此。」

「北盜」黑金城（右）接受林書煒訪問，談到心中的遺憾。（POP Radio提供）

現年70歲的黑金城則曾是國內治安史上有名的「北盜」，橫行80、90年代，專竊取銀樓、鐘錶行與畫廊保險箱，曾得手金額破億，進出監獄服刑合計20年。被問到人生最大遺憾是不是無法替父母奔喪？他說：「父母在世時，無法讓他們安心，才是最大遺憾！」

林書煒有感，「一念之間的行為，走向截然不同的人生」，她也配唱節目同名主題曲，並由POP Radio DJ徐哲緯創作詞曲。

