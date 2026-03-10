台語片不只悲情！科幻、間諜都有 70年影史再被看見

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣曾有一個屬於自己的「台語片時代」，這個被稱為「世界電影史上的台灣特有種」類型，今年正式迎來70週年。

自《薛平貴與王寶釧》開始，台語片曾在1960年代掀起驚人的產量與熱潮。如今，國家電影及視聽文化中心宣布以「寶島特產：世界ê台語片」為主題，推出為期一整年的紀念活動，讓這段幾乎被遺忘的影史再次被看見。

「急智歌王」張帝和「歌仔戲天王」楊麗花夢幻共演《張帝找阿珠》。（國家影視聽中心提供）

據影視聽中心研究，台灣電影史中大約有1200部台語片，但現存完整影片僅剩約200部，其餘大多只留下劇本、海報或零碎影像，換句話說，台語片不只是一種電影類型，更像是一段逐漸消失的文化記憶。

過去30多年來，影視聽中心持續進行膠卷修復、影人口述訪談與文物蒐集，希望搶救這段影史。

洪一峰深情演出獻唱《舊情綿綿》。（國家影視聽中心提供）

其實台語片過去長期被貼上標籤，有人覺得它們製作粗糙、題材悲情，但研究者指出，台語片其實有一種「自由精神」。

大阪亞洲電影節藝術總監暉峻創三曾表示，當年很多國語片帶有政治宣傳意味，反而是台語片更自由，題材也更多元，從間諜片、科幻片、動作片到喜劇與愛情片，都能在台語片裡找到。

法國電影學者Wafa Ghermani也指出，台語片的表演風格鮮明，同時融合日本電影影響與本土文化特色。

國家影視聽中心以「寶島特產：世界ê台語片」為題。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心宣布，這次70週年活動也會公開多部數位修復作品，包括《張帝找阿珠》（1969）由「急智歌王」張帝與歌仔戲天王楊麗花夢幻共演；《兩相好》（1962）由名導李行執導的幽默喜劇；《舊情綿綿》（1962）由台語歌壇傳奇洪一峰主演並演唱，這些作品將重新修復並在戲院放映。

活動將從3月一路持續到年底，除了影展與特別放映，還包含台語片主題策展、劇本出版與讀劇、文物展覽、影人口述歷史和國際巡迴放映，甚至將前往新加坡、日本等地放映，讓更多國際觀眾看見這段台灣影史。

