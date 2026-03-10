自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

台語片不只悲情！科幻、間諜都有 70年影史再被看見

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣曾有一個屬於自己的「台語片時代」，這個被稱為「世界電影史上的台灣特有種」類型，今年正式迎來70週年。

自《薛平貴與王寶釧》開始，台語片曾在1960年代掀起驚人的產量與熱潮。如今，國家電影及視聽文化中心宣布以「寶島特產：世界ê台語片」為主題，推出為期一整年的紀念活動，讓這段幾乎被遺忘的影史再次被看見。

「急智歌王」張帝和「歌仔戲天王」楊麗花夢幻共演《張帝找阿珠》。（國家影視聽中心提供）「急智歌王」張帝和「歌仔戲天王」楊麗花夢幻共演《張帝找阿珠》。（國家影視聽中心提供）

據影視聽中心研究，台灣電影史中大約有1200部台語片，但現存完整影片僅剩約200部，其餘大多只留下劇本、海報或零碎影像，換句話說，台語片不只是一種電影類型，更像是一段逐漸消失的文化記憶。

過去30多年來，影視聽中心持續進行膠卷修復、影人口述訪談與文物蒐集，希望搶救這段影史。

洪一峰深情演出獻唱《舊情綿綿》。（國家影視聽中心提供）洪一峰深情演出獻唱《舊情綿綿》。（國家影視聽中心提供）

其實台語片過去長期被貼上標籤，有人覺得它們製作粗糙、題材悲情，但研究者指出，台語片其實有一種「自由精神」。

大阪亞洲電影節藝術總監暉峻創三曾表示，當年很多國語片帶有政治宣傳意味，反而是台語片更自由，題材也更多元，從間諜片、科幻片、動作片到喜劇與愛情片，都能在台語片裡找到。

法國電影學者Wafa Ghermani也指出，台語片的表演風格鮮明，同時融合日本電影影響與本土文化特色。

國家影視聽中心以「寶島特產：世界ê台語片」為題。（國家影視聽中心提供）國家影視聽中心以「寶島特產：世界ê台語片」為題。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心宣布，這次70週年活動也會公開多部數位修復作品，包括《張帝找阿珠》（1969）由「急智歌王」張帝與歌仔戲天王楊麗花夢幻共演；《兩相好》（1962）由名導李行執導的幽默喜劇；《舊情綿綿》（1962）由台語歌壇傳奇洪一峰主演並演唱，這些作品將重新修復並在戲院放映。

活動將從3月一路持續到年底，除了影展與特別放映，還包含台語片主題策展、劇本出版與讀劇、文物展覽、影人口述歷史和國際巡迴放映，甚至將前往新加坡、日本等地放映，讓更多國際觀眾看見這段台灣影史。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中