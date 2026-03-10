自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

禁忌邪典動畫回來了！《A KITE 風箏》首登台灣大銀幕

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫鬼才梅津泰臣近來在台灣掀起一波「成人動畫復興潮」；隨著新作《純潔龐克：發條少女》上映後反應熱烈，發行方火速宣布兩部傳奇級禁忌動畫《A KITE 風箏》與《MEZZO FORTE 次強音》將在台灣首度登上大銀幕。

《A KITE 風箏》與《MEZZO FORTE 次強音》在1990年代OVA黃金時期誕生，被許多動畫迷視為成人動畫的代表作。

《A KITE 風箏》被許多動畫迷視為成人動畫的代表作。（水元素提供）《A KITE 風箏》被許多動畫迷視為成人動畫的代表作。（水元素提供）

這兩部作品以寫實作畫、流暢動作場面和極具衝擊力的敘事聞名；槍戰、暴力、情慾與孤獨交織成一種冷冽又詩意的風格，成為梅津泰臣最具辨識度的創作特色。

當年在日本市場反應其實不算轟動，但在歐美卻被奉為邪典經典，甚至有影評認為，作品的視覺風格影響了不少好萊塢導演，其中就包括昆汀塔倫提諾。

其實這次放映的契機，正是來自新作《純潔龐克：發條少女》的成功；該片在台上映後吸引不少動畫迷關注，也讓發行公司發現——台灣市場對梅津泰臣的作品接受度比想像中高。

《A KITE 風箏》講述少女殺手砂羽被腐敗刑警操控，在罪惡城市中執行任務的故事。（水元素提供）《A KITE 風箏》講述少女殺手砂羽被腐敗刑警操控，在罪惡城市中執行任務的故事。（水元素提供）

於是乾脆做出一個大膽決定：直接把兩部傳奇OVA搬上戲院大銀幕。對很多老影迷來說，這幾乎像是一場「錄影帶世代的復活」。

《A KITE 風箏》講述少女殺手砂羽被腐敗刑警操控，在罪惡城市中執行任務的故事；作品中對少女命運的悲劇描寫，加上極具衝擊力的暴力場面，使它在海外被稱為「宗教級邪典動畫」。

《MEZZO FORTE 次強音》則延續導演一貫的動作美學，流暢打鬥場面至今仍被動畫迷稱為「業界天花板」。

這次放映安排為《A KITE 風箏》1+2於4月10日上映、《MEZZO FORTE 次強音》1+2則在4月30日上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中