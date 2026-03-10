禁忌邪典動畫回來了！《A KITE 風箏》首登台灣大銀幕

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫鬼才梅津泰臣近來在台灣掀起一波「成人動畫復興潮」；隨著新作《純潔龐克：發條少女》上映後反應熱烈，發行方火速宣布兩部傳奇級禁忌動畫《A KITE 風箏》與《MEZZO FORTE 次強音》將在台灣首度登上大銀幕。

《A KITE 風箏》與《MEZZO FORTE 次強音》在1990年代OVA黃金時期誕生，被許多動畫迷視為成人動畫的代表作。

《A KITE 風箏》被許多動畫迷視為成人動畫的代表作。（水元素提供）

這兩部作品以寫實作畫、流暢動作場面和極具衝擊力的敘事聞名；槍戰、暴力、情慾與孤獨交織成一種冷冽又詩意的風格，成為梅津泰臣最具辨識度的創作特色。

當年在日本市場反應其實不算轟動，但在歐美卻被奉為邪典經典，甚至有影評認為，作品的視覺風格影響了不少好萊塢導演，其中就包括昆汀塔倫提諾。

其實這次放映的契機，正是來自新作《純潔龐克：發條少女》的成功；該片在台上映後吸引不少動畫迷關注，也讓發行公司發現——台灣市場對梅津泰臣的作品接受度比想像中高。

《A KITE 風箏》講述少女殺手砂羽被腐敗刑警操控，在罪惡城市中執行任務的故事。（水元素提供）

於是乾脆做出一個大膽決定：直接把兩部傳奇OVA搬上戲院大銀幕。對很多老影迷來說，這幾乎像是一場「錄影帶世代的復活」。

《A KITE 風箏》講述少女殺手砂羽被腐敗刑警操控，在罪惡城市中執行任務的故事；作品中對少女命運的悲劇描寫，加上極具衝擊力的暴力場面，使它在海外被稱為「宗教級邪典動畫」。

《MEZZO FORTE 次強音》則延續導演一貫的動作美學，流暢打鬥場面至今仍被動畫迷稱為「業界天花板」。

這次放映安排為《A KITE 風箏》1+2於4月10日上映、《MEZZO FORTE 次強音》1+2則在4月30日上映。

