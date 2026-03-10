山田涼介單飛首單曲奪冠！霸氣喊：我可是山田涼介

山田涼介化身「Ryosuke Yamada」發行首張實體單曲。（avex taiwan提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男團Hey! Say! JUMP人氣成員山田涼介不只宣布個人巡演，還正式以「Ryosuke Yamada」名義推出首張實體單曲《Blue Noise》，一出手就衝上冠軍，讓粉絲直呼：「山田果然是山田！」

《Blue Noise》首週賣出約9.8萬張，直接空降Oricon單曲週榜冠軍。

這張單曲也是山田涼介首次以「Ryosuke Yamada」名義發行實體單曲，主打歌《Blue Noise》同時是人氣動畫《青之壬生浪》第二季「芹澤暗殺篇」的片頭曲，歌曲風格冷冽又帶著強烈節奏，被粉絲形容「又帥又燃」。

其實早在2013年，他就曾以個人名義推出單曲《Mystery Virgin》並拿下排行榜冠軍，如今再度奪冠，也等於完成「個人單曲連續兩作冠軍」的紀錄。

山田涼介最新作品《Blue Noise》封面照。（avex taiwan提供）

山田涼介最近也宣布將推出第二張個人專輯《Are You Red.Y？》，並舉辦首次巨蛋巡演《Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？》。

談到為什麼開始積極發展個人活動，他坦言以前其實沒有特別想做個人企劃，「當年發行《Mystery Virgin》的時候，對個人活動並沒有那麼積極。」但經過這一年製作專輯與巡演的過程，他開始慢慢找到屬於自己的音樂世界觀，也希望能把這些想法呈現給粉絲。

當山田涼介告訴團員自己要開巨蛋巡演時，反應其實相當有趣，隊友伊野尾慧第一句話就是：「好好大顯身手吧！」去年個人巡演宮城場時，除了因工作缺席的八乙女光透過影片祝福外，其餘成員甚至直接跑到現場支持，讓他相當感動。

山田也笑說，個人活動其實會帶來新的粉絲，最後反而能讓更多人認識Hey! Say! JUMP。

聊到巨蛋舞台，山田涼介也回憶起一段「傳奇往事」。Hey! Say! JUMP當年以平均年齡15歲就登上東京巨蛋舉辦出道演唱會，如今想起來，他坦言當時其實只顧著「不要出錯」，現在經驗豐富了，反而更能享受舞台。

但即使如此，每次巡演第一天他仍然會緊張，「我和高木雄也還是會在後台一起發抖。」為了克服壓力，山田涼介有一個固定儀式，就是上台前他會深呼吸，然後對自己說一句話：「沒問題，我可是山田涼介。」聽起來像自我打氣，但粉絲聽完都笑說：「這句話確實很有說服力。」

Ryosuke Yamada首張單曲《Blue Noise》已在台正式發行。

