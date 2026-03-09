日本Z世代歌手自認膽小鬼！Leina邀台灣歌迷5月一起哭

Leina。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本Z世代創作歌手Leina宣布將於5月展開台北首場個人演唱會「Leina Live Tour 2026 "Jellyfish" in Taipei」，5月2日在台北三創CLAPPER STUDIO演出，門票預計於3月21日於遠大售票系統正式開賣。

身為集詞曲創作與演唱實力於一身的全方位藝人，Leina的作品時常在TikTok與各大串流平台引發病毒式討論。她以極具辨識度的「絲絨嗓音」著稱，搭配貼近現實、直擊人心的歌詞創作，精準捕捉了當代年輕人的情感共鳴與不安。

演唱會名稱「Jellyfish」是「水母」的意思，但在英文俚語中也代表著「軟弱的人」或「膽小鬼」，Leina覺得這個詞與她自己非常貼切。在這場演唱會中，Leina希望能夠營造一個讓大家彼此敞開心扉、展現脆弱，能一起哭、一起笑的空間，因為她深信，接納自己的軟弱，也是一種堅強。

對於即將到來的台北首演，Leina顯得既興奮又期待。她感性表示：「非常開心能到台北舉辦演唱會，希望可以趕快唱歌給期待已久的歌迷聽！我會帶來一場讓大家能盡情大合唱、台上台下合而為一的演出。」

除了準備精彩的曲目，初次訪台的Leina也展現出率真的一面，特別點名非常期待品嚐道地的「小籠包」。她希望在感受台灣美食魅力的同時，也能用音樂征服台北的夜晚。

「Leina Live Tour 2026 "Jellyfish" in Taipei」在5月2日於三創生活園區CLAPPER STUDIO，搖滾A區：NT$ 2,600、搖滾B區：NT$ 2,200，售票時間為2026年3月21日 （六） 11:00 AM，售票系統為Ticket Plus遠大售票系統，詳情請洽主辦單位好玩國際文化。

