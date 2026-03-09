日本電音系歌手七月來台開唱 Reol新歌合作LiSA揭序幕

日本電音系創作歌手Reol。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本電音系創作歌手Reol宣布將於7月26日（日）在新莊Zepp New Taipei舉辦最新的專場演出「Reol Oneman Live 2026 美辭學 in TAIPEI」，繼2024年台北專場完售，她將帶著最新專輯概念與全面進化的舞台製作強勢回歸，再度與歌迷相見歡。

Reol自2018年展開個人活動以來，以極具辨識度的嗓音與前衛美學迅速崛起，知名洗腦破億神曲《第六感》在社群平台上引發瘋傳，無數影音創作者引用，使得她一夜之間聞名全球，其他知名熱曲還有《劣等上等》、《No title》等，其才能亦於製作領域大放異彩，是年輕世代奉為必聽的超強創作人。

請繼續往下閱讀...

2019年，她的YouTube頻道訂閱數突破100萬，成為日本女性個人歌手史上首位達成此紀錄者，2020年代表作《第六感》串流播放次數突破1億次，掀起社群熱潮。如今她的官方YouTube訂閱人數已達177萬，總播放次數突破12億次，中毒性超高的唱腔與詞曲，讓Reol的音樂魅力跨越語言與國界。

不僅活躍於網路與串流，舞台統御力超強的Reol，於2024年8月登上日本武道館舉辦首場個人演唱會「No title」，締造重要里程碑；2025年11月9日在生日當天於橫濱體育館舉行個唱亦圓滿成功，展現其不斷擴張的舞台規模、藝術表現與號召力。

2026年1月，她發行最新完整專輯《美辭學》，其中收錄曲《DEAD CENTER》邀請日本超人氣歌姬LiSA擔任合作嘉賓，引發高度話題與討論，也為本次巡演揭開全新篇章。此次她帶來以專輯同名為題的「美辭學」台北場，預告將結合嶄新舞台視覺與編制，呈現兼具力量與詩性的沉浸式演出體驗。從高張力節奏到情緒濃烈的抒情段落，Reol將以獨特語彙與超強火力輸出來構築專屬於她的音樂空間，帶領歌迷再次進入那個既冷冽又炙熱的聲音宇宙。

Reol台北演唱會「Reol Oneman Live 2026 美辭學 in TAIPEI」，將在7月26日（日）於新莊Zepp New Taipei演出，門票採實名抽選制，分有3000元、2800元等票種，售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG專頁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法