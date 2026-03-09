《涼宮春日》平野綾、茅原實里在台合體 動漫盛事卡司陣容曝光

《涼宮春日的憂鬱》經典組合將在台合體，茅原實里（左）、平野綾。（翻攝自Ameba）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動漫音樂盛事「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-」將於5月10日在南港展覽館登場，今年活動再度回到台灣舉辦，卡司橫跨聲優與動漫歌手，多組人氣藝人將接力演出。

卡司陣容堅強，《涼宮春日的憂鬱》經典組合再度登場，平野綾與茅原實里將同台演出，喚起不少動漫迷的青春回憶。聲優方面還包括曾在《BanG Dream! Ave Mujica》飾演三角初華的佐佐木李子、《偶像大師 SideM》天道輝聲優仲村宗悟，以及《蘿球社！》袴田日向、《變態王子與不笑貓》筒隱月子的聲優小倉唯等人。

請繼續往下閱讀...

「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-」卡司曝光。（Animelo Summer Live提供）

動漫歌曲歌手部分同樣看點十足，為《刀劍神域》系列獻唱多首主題曲的藍井艾露將再次登上ANISAMA舞台，而被粉絲稱為「鋼彈女神」的森口博子，也將帶來多首經典作品歌曲。除此之外，為《JoJo的奇妙冒險》系列演唱主題曲的JO☆STARS、《閃爍的青春》與《銀魂》主題曲歌手CHiCO with HoneyWorks，以及以《刀劍神域》與《影宅》歌曲廣為人知的ReoNa也將參與演出，讓舞台曲風橫跨熱血搖滾與抒情動漫歌曲。

「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-」票區。（Animelo Summer Live提供）

「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-」將於2026年5月10日在台北南港展覽館一館四樓舉行，票價分為VIP區6380元、S區5980元、A區5280元、B區4880元、C區4280元、D區1280元、應援戰區（站席）2980元與身心障礙席2440元，門票將於3月21日（六）中午12點於KKTIX網站及全台全家便利商店FamiPort機台正式開賣。更多詳情可洽主辦單位官方社群專頁。

「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-」福利。（Animelo Summer Live提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法