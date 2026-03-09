自由電子報
娛樂 最新消息

朴信惠《臥底洪小姐》任務落幕 20歲臥底橋段爆紅

朴信惠主演《臥底洪小姐》完美收官。（翻攝自X）朴信惠主演《臥底洪小姐》完美收官。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇女神朴信惠主演《臥底洪小姐》昨（8）晚完結，不只劇情爽度滿滿，結局後的幕後訪談，也讓粉絲看見她對角色的投入與感情。

朴信惠接受韓媒訪問，表示從「汝矣島魔女」到20歲臥底少女，坦言這次角色轉換難度超高，同時也是她演員生涯中非常珍貴的一段旅程。

朴信惠在《臥底洪小姐》成功挑戰身分轉換。（翻攝自tvN）朴信惠在《臥底洪小姐》成功挑戰身分轉換。（翻攝自tvN）

談到劇集完結的心情，朴信惠坦率表示，沒有預料到作品會得到如此大的關注。

她說，能在觀眾的喜愛中迎來結局讓人非常感激，尤其這是一部與許多演員一起完成的作品。從資深前輩到年輕演員，大家在拍攝過程中碰撞出很多火花，也讓整部劇更有生命力，「能和這麼多優秀的演員合作，是我覺得最幸福的事。」

劇中，朴信惠同時詮釋兩種身分，包括冷靜幹練的證券監督官洪金寶、被稱為「汝矣島魔女」的金融調查官，以及偽裝成20歲女孩的臥底身分「洪帳美」。

朴信惠感謝粉絲一路支持《臥底洪小姐》。（翻攝自tvN IG）朴信惠感謝粉絲一路支持《臥底洪小姐》。（翻攝自tvN IG）

她透露，最困難的是如何在轉換身分時維持自然感，「當洪金寶變成帳美時，如果表現太誇張就會很奇怪，所以我一直在思考要用剛好的情緒呈現。」

她也說，原本擔心帳美的橋段會不會太搞笑，結果播出後觀眾反而非常喜歡，讓她鬆了一口氣。

問到若要選一句最有代表性的台詞？朴信惠毫不猶豫選了：「你好，我是洪帳美，今年20歲。」表示這句話象徵角色正式開始臥底任務，也等於整個故事的起點，因此格外印象深刻。

播出期間，朴信惠也常看到觀眾留言，其中讓她印象最深刻的，是關於洪金寶和高馥熙之間「化學反應」的討論。她笑說：「那些留言真的很有趣。」不少劇迷甚至表示，兩人的互動比戀愛線更好看，也成為劇集意外爆紅的亮點之一。

