自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星離婚揹債千萬！生日喜獲超狂贊助 企業總裁出手了

余秀娟被嘉楠集團欽點為品牌代言人。（百福銓盛娛樂提供）余秀娟被嘉楠集團欽點為品牌代言人。（百福銓盛娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕生日最強運，台語歌手余秀娟所屬的百福銓盛娛樂今（9日）宣布好消息，她受嘉楠集團青睞擔任企業品牌代言人，同時也迎來生日，可說是「雙喜臨門」的重要時刻。

對於在生日當天收到如此重要的好消息，余秀娟難掩激動心情，「真的很開心、很感動。謝謝嘉楠集團願意把這麼重要的代言機會交給我，這對我來說是榮耀，更是責任。」

嘉楠集團總裁陳和春、余秀娟和總裁夫人陳麗華。（百福銓盛娛樂提供）嘉楠集團總裁陳和春、余秀娟和總裁夫人陳麗華。（百福銓盛娛樂提供）

這段美好的緣分，其實始於一段在網路上流傳的歌聲。據了解，嘉楠集團陳和春總裁與陳麗華夫人偶然在網路上聽見余秀娟演唱《我欲愛甘無別人》與《水潑落地歹收回》，當場被她極具感染力的「龍喉」音色吸引，加上百福銓盛娛樂創辦人、資深音樂製作人廖偉志為她量身打造的音樂作品，相當契合企業格局，雙方一見如故，促成這次跨界合作。

一路走來，余秀娟的演藝之路並非一帆風順。她曾歷經前夫經商失敗、離婚後揹債千萬、獨自帶小孩等人生低谷，卻始終沒有放棄對歌唱的熱愛，最終再次站回舞台中央。陳和春總裁對她的未來高度看好，更大膽預言：「未來必定是余秀娟的天下！」為鼓勵她長年來的努力與堅持，總裁與夫人更宣布將全力贊助余秀娟舉辦個人專場演唱會。

余秀娟被嘉楠集團欽點為品牌代言人。（百福銓盛娛樂提供）余秀娟被嘉楠集團欽點為品牌代言人。（百福銓盛娛樂提供）

今年農曆年余秀娟的行程同樣十分忙碌，幾乎是在舞台上度過年節。她笑說：「過年接了二場嘉楠集團與一場日式威廉集團的春酒晚會演唱。」接下來她也將持續投入音樂工作，目前正同步籌備全新國語專輯與嘉楠集團企業形象歌曲，音樂計畫馬不停蹄。

而在生日這一天，余秀娟也迎來特別驚喜，公司送上五天旅遊大禮，她笑說：「今天就要前往廈門旅行。」談到兒子準備的生日禮物，她開心透露收到的是一副藍牙耳機，覺得暖心。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中