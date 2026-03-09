女星離婚揹債千萬！生日喜獲超狂贊助 企業總裁出手了

余秀娟被嘉楠集團欽點為品牌代言人。（百福銓盛娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕生日最強運，台語歌手余秀娟所屬的百福銓盛娛樂今（9日）宣布好消息，她受嘉楠集團青睞擔任企業品牌代言人，同時也迎來生日，可說是「雙喜臨門」的重要時刻。

對於在生日當天收到如此重要的好消息，余秀娟難掩激動心情，「真的很開心、很感動。謝謝嘉楠集團願意把這麼重要的代言機會交給我，這對我來說是榮耀，更是責任。」

嘉楠集團總裁陳和春、余秀娟和總裁夫人陳麗華。（百福銓盛娛樂提供）

這段美好的緣分，其實始於一段在網路上流傳的歌聲。據了解，嘉楠集團陳和春總裁與陳麗華夫人偶然在網路上聽見余秀娟演唱《我欲愛甘無別人》與《水潑落地歹收回》，當場被她極具感染力的「龍喉」音色吸引，加上百福銓盛娛樂創辦人、資深音樂製作人廖偉志為她量身打造的音樂作品，相當契合企業格局，雙方一見如故，促成這次跨界合作。

一路走來，余秀娟的演藝之路並非一帆風順。她曾歷經前夫經商失敗、離婚後揹債千萬、獨自帶小孩等人生低谷，卻始終沒有放棄對歌唱的熱愛，最終再次站回舞台中央。陳和春總裁對她的未來高度看好，更大膽預言：「未來必定是余秀娟的天下！」為鼓勵她長年來的努力與堅持，總裁與夫人更宣布將全力贊助余秀娟舉辦個人專場演唱會。

今年農曆年余秀娟的行程同樣十分忙碌，幾乎是在舞台上度過年節。她笑說：「過年接了二場嘉楠集團與一場日式威廉集團的春酒晚會演唱。」接下來她也將持續投入音樂工作，目前正同步籌備全新國語專輯與嘉楠集團企業形象歌曲，音樂計畫馬不停蹄。

而在生日這一天，余秀娟也迎來特別驚喜，公司送上五天旅遊大禮，她笑說：「今天就要前往廈門旅行。」談到兒子準備的生日禮物，她開心透露收到的是一副藍牙耳機，覺得暖心。

