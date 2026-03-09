看1秒算看完？ 張凌赫新劇疑灌水網氣炸檢舉

中國古裝偶像劇《逐玉》，由張凌赫（右）、田曦薇主演。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由張凌赫、田曦薇主演的中國古裝偶像劇《逐玉》，開播後頻傳捷報，卻有網友質疑收視數據，質疑看劇1秒就被算成看完1整集，怒批數據造假。憤怒的網友不但瘋傳截圖，同時也稱向相關單位提出檢舉。

《逐玉》在中國騰訊及愛奇藝雙平台同時播出。（翻攝自微博）

《逐玉》故事內容描述一名殺豬女意外拯救落難侯爺，兩人先婚後愛。開播前就被稱為「2026年最受期待劇集」。《逐玉》同時在中國兩家串流平台騰訊及愛奇藝播出，先後傳出在騰訊站內熱度破29000；愛奇藝破9500喜訊，可說是部超夯劇。數據調查公司「雲合數據」指出該劇3月7日的收視市占率突破31.4%，同時是2026年首部熱播榜市占率突破30%的劇集。

請繼續往下閱讀...

中國網友曬出APP截圖，聲稱自己只看了《逐玉》幾秒鐘，觀看紀錄卻顯示「已看完全集」；另有人指未打開APP看劇，但卻出現觀看《逐玉》的播放紀錄，讓網友對亮眼數字提出質疑，更發聲嗆問是否造假？

《逐玉》在騰訊及愛奇藝頻傳捷報，讓網友質疑數據造假。（本報合成圖，翻攝自微博）

今（9）日投訴《逐玉》劇集製造播放量虛高、熱度暴漲的截圖在網路瘋傳，相關話題更衝上熱搜第一。

《逐玉》在中國鬧得不可開交，但海外成績亮眼，該劇在Netflix上架並同步更新，台灣、香港、泰國均為日榜第一，菲律賓、南韓則罕見擠進熱門排行榜前10。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法