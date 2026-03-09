自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

看1秒算看完？ 張凌赫新劇疑灌水網氣炸檢舉

中國古裝偶像劇《逐玉》，由張凌赫（右）、田曦薇主演。（翻攝自微博）中國古裝偶像劇《逐玉》，由張凌赫（右）、田曦薇主演。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由張凌赫、田曦薇主演的中國古裝偶像劇《逐玉》，開播後頻傳捷報，卻有網友質疑收視數據，質疑看劇1秒就被算成看完1整集，怒批數據造假。憤怒的網友不但瘋傳截圖，同時也稱向相關單位提出檢舉。

《逐玉》在中國騰訊及愛奇藝雙平台同時播出。（翻攝自微博）《逐玉》在中國騰訊及愛奇藝雙平台同時播出。（翻攝自微博）

《逐玉》故事內容描述一名殺豬女意外拯救落難侯爺，兩人先婚後愛。開播前就被稱為「2026年最受期待劇集」。《逐玉》同時在中國兩家串流平台騰訊及愛奇藝播出，先後傳出在騰訊站內熱度破29000；愛奇藝破9500喜訊，可說是部超夯劇。數據調查公司「雲合數據」指出該劇3月7日的收視市占率突破31.4%，同時是2026年首部熱播榜市占率突破30%的劇集。

中國網友曬出APP截圖，聲稱自己只看了《逐玉》幾秒鐘，觀看紀錄卻顯示「已看完全集」；另有人指未打開APP看劇，但卻出現觀看《逐玉》的播放紀錄，讓網友對亮眼數字提出質疑，更發聲嗆問是否造假？

《逐玉》在騰訊及愛奇藝頻傳捷報，讓網友質疑數據造假。（本報合成圖，翻攝自微博）《逐玉》在騰訊及愛奇藝頻傳捷報，讓網友質疑數據造假。（本報合成圖，翻攝自微博）

今（9）日投訴《逐玉》劇集製造播放量虛高、熱度暴漲的截圖在網路瘋傳，相關話題更衝上熱搜第一。

《逐玉》在中國鬧得不可開交，但海外成績亮眼，該劇在Netflix上架並同步更新，台灣、香港、泰國均為日榜第一，菲律賓、南韓則罕見擠進熱門排行榜前10。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中