《陽光女子合唱團》票房破7億！孫淑媚回歸歌手嗨翻高雄

櫻花季即將登場。（寬寬整合提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2026高雄櫻花季音樂節即將在下週於高雄夢時代前廣場盛大登場，三天卡司全數到位。《陽光女子合唱團》票房突破七億後熱度持續延燒，片中飾演「阿珮」的孫淑媚聲勢再攀高峰。這次她不只是回歸歌手身分，更帶來長達40分鐘完整演出，並為櫻花季量身打造專屬彩蛋橋段，打造一段完整、沈浸式的舞台體驗，讓銀幕感動在現場延續。

許富凱即將「出輯」，這次將搶先演唱新歌，用最溫柔卻充滿力量的嗓音迎接春天。陳華則在 3月6日推出全新單曲《減傷》，MV同步上架，而本次櫻花季更破紀錄帶來8首歌曲，被歌迷笑稱根本是「小型專場等級」。「瑋瑋」黃挺瑋也為下半年新專輯提前暖身。

請繼續往下閱讀...

「VERNA」琟娜年前推出賀歲歌《來恭喜》成功洗版春節歌單，丁噹近期推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，其中新曲更橫掃各個新歌榜單冠軍，此次丁噹將帶著冠軍歌曲登上櫻花季舞台，除了用療癒人心的歌聲獻唱多首經典情歌，喚起全場觀眾的回憶殺，更驚喜率領8位舞者挑戰10分鐘「歷屆男神」唱跳組曲，大秀唱跳實力。

而應援文化也正式進駐櫻花季。洋基女孩睦那京、崔洪邏、李素敏將首度在台灣大型音樂節以個人solo形式登台，帶來流行歌獨舞演出，並融合台灣與韓國球隊應援歌曲，讓觀眾不用飛到韓國，就能在高雄感受原汁原味的韓式應援熱度。此外，今年活動還驚喜加碼，凡持票參與活動，就有機會抽中濟州航空高雄直飛首爾或釜山來回機票，把櫻花季的追星回憶一路延伸到韓國。

櫻花季即將登場。（寬寬整合提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法