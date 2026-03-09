應援神曲響起 那魯one、那魯紅不讓東京巨蛋秒變「東部巨蛋」

2026世界棒球經典賽台韓戰獲得勝利後，球員興奮之情溢於言表。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽熱烈展開，C組預賽在日本東京舉行，許多球迷紛紛飛往東京巨蛋欣賞最精彩賽事。日前Team Taiwan對上強勁的韓國隊時，由於事關能否取得晉級門票，全台球迷覺得心臟緊緊被揪住，就在這麼緊張的時候，突然有人發現「東京巨蛋」瞬間變成「東部巨蛋」，當Team Taiwan火熱競技時，背景音樂竟然突然飄出：那魯one～那魯two～那魯three，那魯紅不讓。

A-Lin在「東！帶我走」跨年晚會唱了洗腦版那魯灣情歌。（資料照，台東縣政府提供）

2026台東跨年晚會《東！帶我走》因歌手A-Lin哼唱造成全台轟動的「娜魯灣情歌」東部版本，成了風靡全台洗腦神曲。不過，沒有人想到竟然在東京巨蛋也聽到了這首歌，而且為了替Team Taiwan應援，歌詞還變成「那魯紅不讓」。

Team Taiwan在東京巨蛋聽到2026 WBC應援神曲《那魯紅不讓》之後果然火力全開。（翻攝自YouTube）

影片在網路瘋傳後，網友挖出這首歌是由「Suno AI」演唱，「+剪坐」作詞，特別致敬A-Lin跨年熱搜的WBC經典應援曲《那魯紅不讓》。球迷大呼@Jia_jian_zou天才，覺得超好聽，尤其一放出來，真的覺得來到「東部巨蛋」。

戰勝韓國之後，強打張育成忍不住落淚。（資料照，記者陳志曲攝）

透過作詞人留言，才知道原來這首歌是由球員自己選擇，交由WBC播放，這首《那魯紅不讓》播放後，果然打出紅不讓，讓整個東京巨蛋充滿東部巨蛋風采。

