自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

應援神曲響起 那魯one、那魯紅不讓東京巨蛋秒變「東部巨蛋」

2026世界棒球經典賽台韓戰獲得勝利後，球員興奮之情溢於言表。（資料照，記者陳志曲攝）2026世界棒球經典賽台韓戰獲得勝利後，球員興奮之情溢於言表。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽熱烈展開，C組預賽在日本東京舉行，許多球迷紛紛飛往東京巨蛋欣賞最精彩賽事。日前Team Taiwan對上強勁的韓國隊時，由於事關能否取得晉級門票，全台球迷覺得心臟緊緊被揪住，就在這麼緊張的時候，突然有人發現「東京巨蛋」瞬間變成「東部巨蛋」，當Team Taiwan火熱競技時，背景音樂竟然突然飄出：那魯one～那魯two～那魯three，那魯紅不讓。

A-Lin在「東！帶我走」跨年晚會唱了洗腦版那魯灣情歌。（資料照，台東縣政府提供）A-Lin在「東！帶我走」跨年晚會唱了洗腦版那魯灣情歌。（資料照，台東縣政府提供）

2026台東跨年晚會《東！帶我走》因歌手A-Lin哼唱造成全台轟動的「娜魯灣情歌」東部版本，成了風靡全台洗腦神曲。不過，沒有人想到竟然在東京巨蛋也聽到了這首歌，而且為了替Team Taiwan應援，歌詞還變成「那魯紅不讓」。

Team Taiwan在東京巨蛋聽到2026 WBC應援神曲《那魯紅不讓》之後果然火力全開。（翻攝自YouTube）Team Taiwan在東京巨蛋聽到2026 WBC應援神曲《那魯紅不讓》之後果然火力全開。（翻攝自YouTube）

影片在網路瘋傳後，網友挖出這首歌是由「Suno AI」演唱，「+剪坐」作詞，特別致敬A-Lin跨年熱搜的WBC經典應援曲《那魯紅不讓》。球迷大呼@Jia_jian_zou天才，覺得超好聽，尤其一放出來，真的覺得來到「東部巨蛋」。

戰勝韓國之後，強打張育成忍不住落淚。（資料照，記者陳志曲攝）戰勝韓國之後，強打張育成忍不住落淚。（資料照，記者陳志曲攝）

透過作詞人留言，才知道原來這首歌是由球員自己選擇，交由WBC播放，這首《那魯紅不讓》播放後，果然打出紅不讓，讓整個東京巨蛋充滿東部巨蛋風采。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中