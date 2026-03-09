H級豪乳女神「邪惡視角」曝光 中文不好靠一招彌補台粉

木南美美將於4月18、19日在台舉辦首次海外專場粉絲見面會。（萬德佛提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣寫真偶像木南美美擁有H級豪乳，被封「甜萌治癒系尤物」，她將把「第一次」獻給台灣粉絲！

木南美美今宣布於4月18、19日在台舉辦首場海外個人見面會「木南美美Color Party」，不少老司機已準備衝現場朝聖。

這場活動對木南美美而言意義非凡，她坦言自己既興奮又緊張，「想到終於可以和海外粉絲見面，就覺得非常期待。」為了這次來台，她開始努力練習中文，希望活動當天能直接與台灣粉絲互動，「如果中文說不好，我就用肢體語言補上！」

木南美美從內到外散發十足自信。（萬德佛提供）

談到活動內容，木南美美笑說最讓她緊張的是「遊戲環節」與卡拉OK表演；她表示自己會努力準備，希望能帶給粉絲最有趣的回憶：「我會一邊努力表現，一邊好好享受和大家在一起的時間。」

對台灣粉絲的熱情，她也早有深刻印象，還許願希望見面會上可以「多握手、多拍照」，把粉絲服務做到滿分。

其實木南美美過去曾來台參加TSE台灣寫真博覽會，當時她首次在台灣舞台走伸展台，既緊張又興奮，也因此圈粉無數；活動後她更和日本寫真女星Maitei成為好友，兩人互動頻頻，也讓不少粉絲印象深刻。

被問到自己的魅力是什麼？她笑說答案很簡單：「我覺得是粉絲服務很好。」因為她的口號是「大家的老婆」，還打趣說：「所以我都用對待真正老公一樣的方式對待粉絲。」

木南美美平時熱衷於上健身房走路運動，再到三溫暖護膚，因此身材優勢傲人。（萬德佛提供）

雖然以性感形象受到關注，但木南美美私下其實非常自律，她透露平常會到健身房運動、散步，再到三溫暖保養皮膚，維持良好狀態。加上粉絲常稱讚她聲音可愛療癒，也讓她更有自信。

至於最難忘的拍攝經驗，她笑說曾被要求做出「舔棒棒糖」的動作，「當時真的超害羞！」

聊到感情觀，木南美美表示，自己喜歡像狗狗一樣溫柔的男生，「希望對方會珍惜我、對我很溫柔」，這番話也讓不少粉絲笑說：「看來大家又多了一個努力的方向。」

《木南美美Color Party》VIP預購於4月1日12點、正式售票為4月2日12點。

