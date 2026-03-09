自由電子報
慎入！Ella「真空滾胃」太嚇人 網驚呼：內臟消失了

Ella巡演造型多次引起討論。（翻攝自臉書）Ella巡演造型多次引起討論。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕44歲的「Ella」陳嘉樺近期繼續忙於「It’s Me艾拉主意」巡演，日前在演出時即興展示「真空滾胃」，稱這是一種瑜伽動作，但因腹部大幅凹陷，讓不少網友驚呼：「內臟消失了？」對此，醫界也提出提醒，不是每個人都適合模仿。

Ella在演唱會上表演「真空滾胃」引發兩極評價。（翻攝自微博）Ella在演唱會上表演「真空滾胃」引發兩極評價。（翻攝自微博）

Ella前陣子曾分享過年前回屏東老家，吃了許多愛吃美食，但她吃美食也注意健身，所以分享伏地挺身影片，兒子勁寶還在一旁喊加油。之前她的幾款秀服，幾乎變成「平胸」，有時側面看起來還有點像「紙片人」，沒想到這次更誇張，她在台上展現「真空滾胃法」，是種瑜伽高階動作，徹底呼盡氣息後，強力收縮腹部深層肌肉，使腹部凹陷，展現高強度體能控制力，認同的人會讚賞這是「肌肉控制力的藝術展現」，但因清晰可見的肋骨輪廓，及超扁平腹部，因此不少網友會覺得這充滿「病態感」，批評這是「畸形審美」。

醫界提醒不得隨意模仿Ella這種「真空滾胃」動作。（翻攝自微博）醫界提醒不得隨意模仿Ella這種「真空滾胃」動作。（翻攝自微博）

醫界則提醒，Ella展現的這個「真空滾胃」需要空腹練習，並且在呼吸控制方面要求極高，普通人強行模仿可能會造成腹內壓力驟升，肌肉拉傷或頭暈，建議低血糖或是有心血管疾病問題，甚至產後人士都要避免嘗試。

