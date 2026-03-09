自由電子報
娛樂 最新消息

袁艾菲誤闖「全美最凶禁地」毛細孔集體尖叫街頭腿軟狂抖

藝人袁艾菲（右）和老公老魚在美國街頭上演驚魂記。（翻攝自IG）藝人袁艾菲（右）和老公老魚在美國街頭上演驚魂記。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人袁艾菲在社群網站分享美國驚魂記，她說和老公到美國時，意外經歷街頭驚魂記，原本只是想回家，卻因意外失誤讓「全身上下的毛細孔都一直在尖叫」。

袁艾菲今（9）日在限時動態還原驚險過程，她因誤入「Queensbridge Houses站」，出站時，映入眼簾的是滿滿的垃圾與玻璃碎片，路人看起來也很恐怖。袁艾菲只能跟老公一起硬著頭皮狂走，走到哪兒都能發現陰暗處有人聚集。「大人小孩都有，看起來超級不安全」，袁艾菲更感覺自己連毛細孔都在尖叫。

袁艾菲誤闖「全美最凶禁地」。（翻攝自IG）袁艾菲誤闖「全美最凶禁地」。（翻攝自IG）

最讓袁艾菲頭皮發麻的是，有一群人朝著袁艾菲和她老公叫：「hey yo～～」，袁艾菲心裡的OS只有：「不可能欸！yo什麼啦！拜託不要鬧！不要關注我們！可以當我們透明人嗎！求你們了！這個真的無法正面走過去！絕對會GG！」

袁艾菲和老公「老魚」立刻左轉，老魚安慰她：妳冷靜，不要看起來很慌張。袁艾菲內心滿滿的「抱歉～臣妾辦不到啊！」，她的腿也不由自主狂抖。

袁艾菲誤入的「Queensbridge House」位於長島市，是全美規模最大公共住宅區。（翻攝自IG）袁艾菲誤入的「Queensbridge House」位於長島市，是全美規模最大公共住宅區。（翻攝自IG）

身為高敏人的袁艾菲當下內心超級煎熬，只想回到台北，事後她打趣說：如果有什麼快步比賽辦在這裡，我一定勇奪第一名。

袁艾菲誤入的「Queensbridge House」位於長島市，是全美規模最大公共住宅區，這裡1980至1990年曾因嚴重毒品與幫派問題聞名，甚至創下全美最高謀殺紀錄。儘管近年治安有所改善，仍是當地警局列為重點治安熱區，絕對是地圖上「路過都嫌危險」的紅色禁區，難怪袁艾菲會怕成這樣。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

