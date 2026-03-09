自由電子報
娛樂

廖峻中風在家休養 澎澎搭擋換成「他」遭虧：出場招式用了30年

梅東生（右起）、許仁杰、王中平、王彩樺、黃西田、澎澎、劉美玲、賈斯汀、胡鴻達齊聚《耐斯歌廳秀》演出。（劍湖山世界提供）梅東生（右起）、許仁杰、王中平、王彩樺、黃西田、澎澎、劉美玲、賈斯汀、胡鴻達齊聚《耐斯歌廳秀》演出。（劍湖山世界提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《耐斯歌廳秀》3月8日起連著三個月，每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場演出，週日首場演出，王彩樺以金縷裝閃爆登台，澎澎則攜手新歡互虧，招牌三八魂重現，笑彈四射，讓首場歌廳秀強勢開紅盤。

澎澎搭新歡梅東生，脫口秀十分搞笑。（劍湖山世界提供）澎澎搭新歡梅東生，脫口秀十分搞笑。（劍湖山世界提供）

澎澎與梅東生在脫口秀單元有趣互槓，梅東生虧澎澎出場招式用了30年，澎澎回嗆：「台下的熱烈掌聲，就是給我最讚的肯定。」梅東生還吐嘈澎澎背影只有18歲，但正面卻是81歲，更爆料：「廖峻都被你打到都不敢出來了。」澎澎急忙解釋：「他是中風在家休養啦。」梅東生還使出地獄梗稱廖峻是「型男」，澎澎好奇：「什麼型男？」梅東生則回：「是行動困難，簡稱型男啦。」

澎澎搭新歡梅東生，脫口秀十分搞笑。（劍湖山世界提供）澎澎搭新歡梅東生，脫口秀十分搞笑。（劍湖山世界提供）

王中平難得唱跳出場，22年前的舊作《看破》近日被網友翻唱成電音版爆紅，王中平豁出去熱唱，為現場再掀高潮，《回鄉的我》、《空笑夢》則展現精湛實力，以歌聲震撼全場。

王彩樺以埃及豔后髮型驚艷全場。（劍湖山世界提供）王彩樺以埃及豔后髮型驚艷全場。（劍湖山世界提供）

「台灣濱崎步」王彩樺頂著埃及豔后髮型，一襲金縷勁裝與電音三太子氣勢登場演唱《保庇》、電音版《針線情》，更首度在舞台上變裝，褪下外套、褲子，以性感的金色亮片短裙秀美腿，嗨唱國語經典《熱線你和我》，帶動現場大合唱。

壓軸登場的則是不老歌王黃西田，一系列的成名曲《英雄》、《田庄兄哥》、《愛某不驚艱苦》等，讓現場的婆媽粉絲超嗨，首首跟著熱唱，讓黃西田直說太感動了。《耐斯歌廳秀》4、5月的門票熱賣中，詳情可洽劍湖山世界官網。

