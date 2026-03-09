《一公升的眼淚》拍電影 錦戶亮20年後續演麻生遙斗：想救她

錦戶亮20年後演出《一公升的眼淚》電影版。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日劇神作《一公升的眼淚》在別具意義的3月9日宣布，將推出續集電影版，且男主角麻生遙斗正是20年前演出該角色的錦戶亮演出，瞬間掀起回憶殺。

錦戶亮在《一公升的眼淚》電影版中演醫生。（翻攝自X）

由澤尻英龍華主演的日劇《一公升的眼淚》在2005年播出，讓全亞洲陷入淚海。今天（9日）宣布將推出續集電影版，由錦戶亮飾演長大後的麻生遙斗，他發表感言：「這次藉由電影《一公升的眼淚》，暌違20年再次演出麻生遙斗一角，這部作品對我來說，可以說是我的一個起點，從那之後經過歲月的累積，如今能夠獲得演出同一個角色的機會，真的覺得非常榮幸。」

錦戶亮在《一公升的眼淚》中飾演麻生遙斗，看著坐在輪椅上的亞也。（翻攝自X）

在影片中，錦戶亮飾演的麻生遙斗已經成為一名醫生，他翻開亞也的著作《一公升的眼淚》說著：「如果她知道15年後還有人在閱讀這本書，不知道她會不會開心呢？」他更回憶起，亞也非常堅強、一直都很努力向前，「我想要成為醫生的契機，就是只是想要救她而已。」更犯規的是，電影歌曲竟然沿用當年的主題曲《3月9日》、《粉雪》，這兩首由Remioromen（レミオロメン ）演唱的名曲將登上大銀幕，讓當年的劇迷相當激動。

錦戶亮在20年後再次演出《一公升的眼淚》的麻生遙斗一角。（翻攝自X）

