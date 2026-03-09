多元族群影展免費看 17部精選好片匯聚台南

「2026凝視與傾聽：多元族群影展」將於3月20至29日於台南舉行。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府與客家委員會共同辦理的「2026凝視與傾聽：多元族群影展」開跑！影展將於3月20至29日於台南盛大舉行，採免費報名參加，此次共精選17部橫跨族群、語言與文化議題的優質影片與映後座談，精彩可期。

市長黃偉哲表示，台灣是一個多族群共生的社會，理解差異、尊重多元是城市永續發展的重要基礎，透過影像的力量與面對面的交流，期盼影展成為市民自在討論族群議題的公共平台，持續推動「族群主流化」，打造更友善包容的文化城市。

請繼續往下閱讀...

本屆影展以「凝視與傾聽」為核心，規劃「離散進行式」、「好樣傳新生」、「重寫原鄉事」、「移我同行」四大單元，從歷史記憶、族群遷徙、文化認同到世代對話等面向切入，展現台灣多元族群交織而成的文化風景。除了在台南新光影城與台南市客家文化會館放映，更走入國立成功大學、崑山科技大學、後壁高中及家齊高中等校園，向下扎根， 促進跨世代對話。

開幕片《反抗．終章—台灣招魂》以文學梳理台灣多族群歷史與語言記憶。（台南市政府提供）

南市客委會主委陳新裕表示，本屆影展開幕片選映《反抗．終章－台灣招魂》，聚焦國寶級客籍作家李喬，呈現其如何以文學書寫梳理台灣多族群歷史與語言記憶；閉幕片則選映《新來的小朋友》及《彼岸之島》（短片版），透過新住民子女與跨境遷移經驗，探討「家」與「歸屬」的意義，為影展畫下溫柔而深刻的句點。

閉幕片《新來的小朋友》探討「家」與「歸屬」的意義。（台南市政府提供）

本屆影展特別放映場《小城故事》數位修復客語版。（台南市政府提供）

此外，影展亦安排經典作品《小城故事》（數位修復客語版）於客家文化會館特別放映，重溫導演李行筆下的台灣人情與客家風貌，讓不同世代觀眾在光影中尋回共同記憶。

影展採免費參加，民眾可於開演前20分鐘至現場候位，或至ACCUPASS平台搜尋「2026凝視與傾聽－多元族群影展」報名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法