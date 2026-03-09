自由電子報
娛樂 最新消息

「控制慾強、沒安全感」 蕾菈驚爆輕生兩次

蕾菈（左）與第二任丈夫湯宇去年離婚。（翻攝自IG）蕾菈（左）與第二任丈夫湯宇去年離婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber蕾拉形容2025年對她來說是「生命中驚濤駭浪」的一年，除了和合作多年的「反骨男孩」拆夥之外，也與第二任丈夫DJ湯宇結束3年婚姻。她日前在薔薔Podcast節目《薔栗膠》當中坦言，離婚後憂鬱症發作，一度輕生兩次。

蕾菈離婚後不願多談原因，認為兩人之間的事不需要旁人說三道四，她平靜說：「感情沒有錯，可能我們太年輕，我對愛太嚮往」。蕾菈在與湯宇離婚後，曾經提到「想說的話有好多好多，最後都化成一句感謝」。

蕾菈在薔薔Podcast節目《薔栗膠》當中坦言，離婚後憂鬱症發作。（翻攝自臉書）蕾菈在薔薔Podcast節目《薔栗膠》當中坦言，離婚後憂鬱症發作。（翻攝自臉書）

蕾菈在節目中罕見說出內心深處的創傷，表示離婚之後憂鬱症再度纏上她，一度輕生兩次，與心理諮商師談過後，醫生告訴蕾菈，她受到很嚴重的家庭關係影響。蕾菈直言：「我跟任何人在一起，我都覺得不配得到愛，所以我會不斷證明自己，我就會付出過多，我又是控制慾強、極度沒有安全感」。

心理諮商師認為，蕾菈受到很嚴重的家庭關係影響，認為自己不配得到愛。（翻攝自IG）心理諮商師認為，蕾菈受到很嚴重的家庭關係影響，認為自己不配得到愛。（翻攝自IG）

和湯宇離婚並非一時衝動，蕾菈說，兩人經過一年溝通，過程中她主動3次提出「給予彼此改變的空間」，努力又努力，卻沒辦法得到共識，雙方經過拉扯與磨合。蕾菈說：「那段時間我心理太糟糕，我會一直反省，我是不是那個不對的人，跟心理諮商師聊過後，我就決定回歸到自己身上。」

蕾菈提到跟湯宇簽下離婚協議書的那一刻，湯宇再也沒有挽回她，兩個人在很想愛的情況下，分開了。蕾菈坦承：做出這個決定，心裡相當痛苦。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

