娛樂 音樂

古林睿煬王者之風感動民歌天王 盛讚與大谷翔平有同一特質

施孝榮大讚台灣隊強投古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）施孝榮大讚台灣隊強投古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣隊昨（8日）在東京巨蛋參加的世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中，延長賽之後以5比4贏了韓國，讓全台民眾興奮不已，強投古林睿煬在台韓大戰中登板先發，事後受訪說出許多感人的話，這也讓知名民歌手施孝榮被打動，並盛讚古林擁有大谷翔平同樣的特質。

古林睿煬在賽後受訪談到，看到台灣民眾為棒球球員加油打氣的熱情，大家真的都團結在一起，讓他回想到小時候看國家隊比賽的感覺，這點讓施孝榮頗有同感，他說：「嘿！67歲的我小時候也跟著大家半夜爬起來看少棒轉播。所以當我看到東京巨蛋這麼多我們的球迷，眼眶也濕了好幾次！」

施孝榮難忘小時候半夜起來看少棒轉播的回憶。（寬宏藝術提供）施孝榮難忘小時候半夜起來看少棒轉播的回憶。（寬宏藝術提供）

而最讓施孝榮揪心的是，古林向球迷喊話：「不要只有贏球才喜歡我們，前面比賽打得不是很好，但我知道球隊的實力在哪裡，大家一直在努力，不管怎樣希望可以幫我們加油，賽季前打這個比賽很辛苦，也很難調整，我們很棒！」施孝榮說：「我們真的不能只看重勝負，我們真的不能這麼功利，真的要給予代表我們的人該有的鼓勵與肯定！」

另外古林睿煬提到，韓國是很強勁的對手，實力的碰撞才有精彩的比賽，施孝榮盛讚：「這段話真的是令我激賞！這叫做『王者之風』！」施孝榮也回想起：「我高中參加國術擂台賽的時候，我師父（王昭陽老師）再三叮嚀：比賽結束，如果我贏了，一定要舉起對方的手，送他回到角落，然後向他的教練鞠躬致敬。所以尊敬對手，是我所接受的訓練！」

施孝榮並隔空喊話：「加油！古林睿煬！我喜歡你不只是你的球技，而是你散發出的sportsmanship（運動家精神）！關於這點，大谷翔平有，你也有！」

