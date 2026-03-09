自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣電影強棒出擊！首季票房9.7億超車去年 李遠：國片像棒球隊不放棄

2026年首季國片票房創新高，正式超越2025年全年成績。（文化部提供）2026年首季國片票房創新高，正式超越2025年全年成績。（文化部提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕近期國片市場大熱，文化部今天（9）日宣布，今年國片票房於上週四（3月5日）即已追平去（2025）年全年度9.46億元成績，至昨天（8）日累計票房達9.71億元。文化部長李遠表示，國片在一開春就帶來好消息，要完全歸功於臺灣電影工作者、業者及國人的眾志成城，亦代表著臺灣有漸趨完備的電影工業及越發成熟的市場，作為文化部長能做的事情，就是持續精進政策及提供足夠的資源，扮演產業最堅強的後盾。

李遠指出，相較於過去幾年，臺灣1年大約1-3部破億國片，去年下半年到現在不僅已有5部破億，今年首季即超越去年全年度票房，市佔率更高達58.14%，較114年同期的4.26%增加約54%。這樣的成績不只是曇花一現的偶然或巧合，而是代表著所有電影工作者在一次又一次的票房失利後，逐漸掌握，甚至大膽嘗試新的類型與技術；同時，這些電影也吸引了過去很少看國片的觀眾，年齡層擴大為老少咸宜的趨勢，造成國片市場結構性的改變。

李遠說，如描繪臺灣黑幫文化的《角頭－鬥陣欸》、首部以臺灣高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》、突破驚悚高度的《泥娃娃》、史詩格局之作《大濛》、刷新國片影史紀錄的《陽光女子合唱團》，到貼近臺灣婚禮現場引發共鳴的《雙囍》、臺灣首度同步推出全特殊影廳規格的《功夫》，以及跟著現實中每場比賽看一次哭一次的《冠軍之路》等，除了看見許多不同以往的多元類型電影出現，更可以看見從電影工作者到觀眾，所有人就像棒球隊中的每一個成員一樣，有著「相信電影、相信臺灣」的決心，儘管臺灣的電影會經歷低潮、會有賣不好的時候，但是只要臺灣電影人不放棄說好的故事，臺灣人就不會放棄支持臺灣電影。

李遠表示，作為曾經的電影人及現任的文化部長，他能做的就是繼續給予足夠支持，從持續強化產製，到結合文策院投資機制並帶動民間資金投入、推動「大航海計畫」提升產業體質與國際競爭力，同時以文化幣的靈活配套培養新世代觀影習慣，以及推動戲院端3年自主排片計畫，持續以國片排片率20%為目標等，自產製至行銷、映演，文化部除了繼續扮演堅強的後盾，也會再邀集相關電影工作者，討論如何延續票房高峰的政策與策略。

文化部表示，「文化幣看國片」多重優惠，包括全時段國片消費2點送1點、「結伴看國片」350點送100點及「青春早安場」加碼100點等方案，將持續至3月底。目前除《陽光女子合唱團》、賀歲片《功夫》與《雙囍》等持續熱映中；3月將上映由張孝全與林依晨主演、改編自林秀赫短篇小說集《深度安靜》，以及展現臺灣建築與文化記憶的紀錄片《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》；4月則將推出喜劇《NO GOOD！毆吉桑》、驚悚片《死亡之握：鬼牽手》與《祭弒》、廖克發新作《人生海海》、重現秀場年代的《高雄有顆藍寶石》，以及改編自真實社會事件的犯罪驚悚片《死亡賭局》等多元題材作品，邀請國人與青少年朋友走入戲院，以行動支持臺灣電影。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中