娛樂 最新消息

告五人歌名超長！韓國正妹女星驚人「四字」反應曝光

頌樂新歌發表會，告五人站台。（記者潘少棠攝）頌樂新歌發表會，告五人站台。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓國女團「MAMAMOO」隊長頌樂相隔九個月推出第二首中文單曲《總有一顆屬於你的星球》，這次邀請告五人合作，告五人對於頌樂的中文程度很驚艷，因此還是維持「超長歌名」。此外，被問到有沒有看昨天的世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰？頌樂則似是狀況外，坦言「沒有看」。

頌樂新歌發表會，告五人站台。（記者潘少棠攝）頌樂新歌發表會，告五人站台。（記者潘少棠攝）

提到這次合作的心情，犬青直呼：「知道她中文很好，但沒想到這麼好，變得我中文好像沒那麼好。」透露在錄音室彼此都說中文，偶爾會因為口音問題會錯意，但在互相核對詞意的過程中也很有趣。

頌樂透露第一次聽到告五人的音樂就覺得很好聽，「很想跟他們一起合作，但是他們的歌名很長，我第一次聽的時候會想『這是什麼』？」引來告五人直說「拍謝」，頌樂也聽得懂，當場笑成一團。

頌樂（左二）新歌發表會，告五人站台。（記者潘少棠攝）頌樂（左二）新歌發表會，告五人站台。（記者潘少棠攝）

不過這次的歌名《總有一顆屬於你的星球》依舊很長，告五人被虧「沒有要放過頌樂」，告五人則解釋因為頌樂的中文程度很好，所以捨不得刪字，不過在錄音時對於「總」字的發音很嚴格、刁了很久，頌樂坦言當下覺得沮喪生氣，覺得這個字是大魔王，「因為韓文沒有『總』的發音，我覺得說起來有一種『油膩』的感覺，韓文就很清淡。」

頌樂（左二）新歌發表會，告五人站台。（記者潘少棠攝）頌樂（左二）新歌發表會，告五人站台。（記者潘少棠攝）

合作期間，頌樂也用繁體中文寫卡片給告五人，犬青透露她的字很漂亮，寫得也都是筆畫超多的字，如「覺得」、「快樂」等，讓犬青相當佩服；雲安爆料「覺」這個字第一次寫錯，頌樂還畫圈圈塗黑，在旁邊寫下「寫錯了，對不起」，十分可愛。

