陳華期待「配對節目」開出擇友3條件 木木自爆愛犬感應阿嬤將離世

〔記者陳慧玲／台北報導〕「木木」林葦妮開設個人YouTube節目《下一站，MU的地》，最新一集中她邀請了好朋友陳華一起來當「一日狗保母」，兩人分享與自家寵物的溫馨小故事，並上演一場「爭寵對決」。

原本陳華以為要上木木的「配對節目」，還開出擇友3條件：「有自己的目標、有責任感、有獨立解決問題的能力。」陳華並表示希望可以認識一個可愛的小男生。與木木見面後，木木分享她這邊的「進度」，開心表示：「我已經去過他家了，他一看到我可以說是又親又舔。」陳華聽完大驚失色，隨即反應過來：「是不是不是人？是狗。」木木這才說：「是狗啊！我們沒有跟妳說是狗嗎？」

私底下木木和陳華都有養寵物，木木分享，她飼養的比熊犬叫作「憨吉」，她經常帶憨吉回阿嬤家一起玩，每次只要去到那裡，牠永遠都是活蹦亂跳，但有一陣子木木阿嬤身體很虛弱，有一次回去時，憨吉竟一反常態，全程靜靜地坐在阿嬤的旁邊沒有離開，幾天後阿嬤就過世了。木木感嘆道：「我們就會覺得說，在心靈層面上，牠是不是有感應到。」

另外木木和陳華比賽，把零食拿在手上，看誰能讓狗狗率先去吃她手上的零食。沒想到在3隻狗當中，有2隻選擇了陳華，有1隻則選擇了路人，身為頻道主持人的木木竟然以0分慘敗！她崩潰大喊：「我的節目這樣不好看耶！我的頻道我完全沒有hold住整個場面，好看嗎？」

