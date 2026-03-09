自由電子報
娛樂 最新消息

卸任後更敢玩 蔡英文致謝WBC英雄 網驚：根本活網仔

前總統蔡英文今（9）日社群平台發文，向Team Taiwan致謝。（翻攝自Threads）前總統蔡英文今（9）日社群平台發文，向Team Taiwan致謝。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC） 讓全台灣沸騰，前總統蔡英文今（9）日社群平台發文，向Team Taiwan致謝，強調「我們不會只在贏的時候才愛他們，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會」除此之外，蔡英文對網路上所有的WBC哏竟然全部瞭若指掌並一一道謝，令人忍不住會心一笑。

蔡英文表示，今年的WBC經典賽，所有的台灣人都像經歷了一場三溫暖。（翻攝自Threads）蔡英文表示，今年的WBC經典賽，所有的台灣人都像經歷了一場三溫暖。（翻攝自Threads）

蔡英文表示，今年的WBC經典賽，所有的台灣人都像經歷了一場三溫暖。熱血的時候，我們一起吶喊；低潮的時候，我們繼續應援；勝利的時候，我們流下眼淚。雖然蔡英文本人未能親自到東京搖旗吶喊，但她肯定台灣人的應援聲，已經衝破了東京巨蛋，透過轉播傳回台灣。

賽後台灣觀眾不忘帶走其他人製造的垃圾，展現出自律。（翻攝自Threads）賽後台灣觀眾不忘帶走其他人製造的垃圾，展現出自律。（翻攝自Threads）

蔡英文提到，許多在東京巨蛋現場加油的台灣人，賽後不忘帶走垃圾，展現出熱情、自律及素養。

百萬YouTuber蔡阿嘎應援時「穿對衣服」。（翻攝自Threads）百萬YouTuber蔡阿嘎應援時「穿對衣服」。（翻攝自Threads）

另外，台灣的「玄學」發揮效應，她感謝「我的好朋友蔡阿嘎」忍辱負重，應援時「穿對衣服」、謝謝球迷結印、卜卦與佛光山加持。

新任國師「薩摩耶萊芙」，精準預測勝負。（翻攝自IG @lifewang_samoyed）新任國師「薩摩耶萊芙」，精準預測勝負。（翻攝自IG @lifewang_samoyed）

喜愛動物的蔡英文也特別感謝薩摩耶犬「萊芙」精準預測，最感謝的還是台灣隊所有球員，奮力一搏到最後一刻，讓大家相信，只要團結，台灣可以如此強大。

佛光山在WBC期間誦經為Team Taiwan助力。（翻攝自YouTube）佛光山在WBC期間誦經為Team Taiwan助力。（翻攝自YouTube）

點圖放大body

