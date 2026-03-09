自由電子報
娛樂 最新消息

最紅的是鳥？《功夫》派出鵰兄辦見面會 九把刀嘆「我真沒想到」

《功夫》眾多各具特色的角色，其中「鵰兄」（左一）人氣爆棚。（麻吉砥加提供）《功夫》眾多各具特色的角色，其中「鵰兄」（左一）人氣爆棚。（麻吉砥加提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《功夫》持續熱映中，戴立忍與劉冠廷身旁的吸睛配角「鵰兄」意外爆紅，影迷紛紛敲碗見面，《功夫》團隊推出「影鳥見面會」，導演九把刀率演員柯震東、朱軒洋與「鵰兄」現身戲院，意外巧遇劉冠廷也加入合影隊伍，吸引粉絲朝聖。

《功夫》朱軒洋（左起）、柯震東、導演九把刀、劉冠廷，與鵰兄一起合影。（麻吉砥加提供）《功夫》朱軒洋（左起）、柯震東、導演九把刀、劉冠廷，與鵰兄一起合影。（麻吉砥加提供）

7日活動當天，《功夫》導演九把刀率領主要演員柯震東、朱軒洋，以及人氣焦點「鵰兄」一同現身戲院，意外巧遇劉冠廷也加入合影隊伍，吸引大批粉絲到場朝聖。導演九把刀笑說，當初看到網友留言時原本以為只是玩笑，「沒想到大家真的這麼想見鵰兄，我們乾脆就把這個願望實現！」他也表示，希望透過這樣有趣又真誠的方式回應觀眾的支持，讓喜歡《功夫》的影迷能留下更難忘的觀影回憶。

《功夫》竟然真的舉辦鵰兄見面會，朱軒洋（左起）、柯震東、導演九把刀、劉冠廷共襄盛舉。（麻吉砥加提供）《功夫》竟然真的舉辦鵰兄見面會，朱軒洋（左起）、柯震東、導演九把刀、劉冠廷共襄盛舉。（麻吉砥加提供）

《功夫》也釋出最新幕後花絮特效篇，揭開電影中令人驚嘆的視覺效果製作過程。特效總監嚴振欽親自解密，透露全片最困難的一場戲，是一段以全CG打造、一鏡到底呈現的輕功動作場面，柯震東與朱軒洋在城市街景高速跳躍，不僅動作流暢，整體畫面也充滿細節與真實感。嚴振欽表示，這場戲困難之處在於台灣城市街景結構繁複，招牌、電線與建築層次眾多，再加上角色服裝與造型細節豐富，每個鏡頭都需要經過大量計算與反覆調整，才能讓畫面看起來自然可信。

花絮中，柯震東也分享拍攝這場戲的辛苦過程，為了模擬高速移動與輕功飛躍的感覺，他與朱軒洋必須在棚內一台巨大跑步機上完成拍攝，不僅要在高速運轉下維持穩定姿勢，還得同步完成複雜的肢體動作。柯震東笑說：「真的非常累，完全是在考驗核心肌群！」

