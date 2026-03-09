自由電子報
娛樂 最新消息

ONCE尖叫！3月變「TWICE城」搶當K-POP女團天花板

TWICE出道十週年驚喜連連，3月蓄勢待發。（Live Nation Taiwan提供）TWICE出道十週年驚喜連連，3月蓄勢待發。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕3月台北幾乎要變成韓國人氣女團TWICE的專屬城市！

迎接出道10週年的TWICE，將在3月20日至22日帶著世界巡迴《TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI》登上臺北大巨蛋，一連3天開唱，門票全秒殺，寫下K-POP女團首次「大巨蛋三連唱」的歷史紀錄，未開唱就話題滿滿。

繼3月14日率先開跑的官方快閃店後，主辦單位Live Nation Taiwan宣布再加碼打造《TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI OFFICIAL MERCHANDISE STORE》，將於3月20日至22日在松山文創園區4、5號倉庫限時開放。

為了讓ONCE（粉絲名）完整感受朝聖氣氛，現場特別打造沉浸式裝置區，包括：巨型「TWICE」立體字光影裝置、巡迴標準字自拍鏡牆、9位成員專屬打卡牆、高雄場留下的全員親筆簽名海報，從入口到場館角落，都被設計成彷彿走進巡演現場的「TWICE世界」，勢必成為粉絲拍照打卡的新地標。

TWICE官方周邊店主視覺。（Live Nation Taiwan提供）TWICE官方周邊店主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

而2、3號倉庫的裝置區「不需要預約」，預料也會成為粉絲排隊熱點。

官方周邊店也將同步販售巡迴商品，像是官方手燈、T-shirt、球衣、帽子、丹寧托特包，幾乎是演唱會標配應援裝備一次到齊。

此外還推出滿額禮，凡是單筆消費滿1800元即可獲得限定鑰匙圈，包含TWICE LOGO與官方娃娃造型，共12款隨機贈送，收藏控已經開始摩拳擦掌。

主辦宣布，為避免現場人潮失控，周邊店將採取線上實名制預約；粉絲必須在3月12日上午11點透過拓元售票系統預約成功，並攜帶演唱會實體票券，才能入場購買周邊商品。

點圖放大header
點圖放大body

