娛樂 最新消息

短今現身美胸呼之欲出！自爆為台韓大戰哭腫眼

短今出席內衣發佈會，穿浪漫內衣美胸全看光。（記者王文麟攝）短今出席內衣發佈會，穿浪漫內衣美胸全看光。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕昨晚的台韓大戰，中華隊在 10 局延長賽驚險勝出。啦啦隊女神短今今（9日）出席EASY SHOP 2026年度品牌好友發佈會，現場化身「戀戀花開」女神，一襲浪漫花系內衣盡顯美胸曲線，談及昨天球賽直呼球打出去那一刻，眼淚就忍不住。

談到昨晚的歷史瞬間，短今坦言自己在南港應援現場完全失控：「昨天在南港應援現場，球打出去那一刻我就忍不住眼淚。」她透露，回家後心情仍無法平復，甚至瘋狂刷各類視角影片到深夜。

短今看台韓大戰眼淚止不住。（記者王文麟攝）短今看台韓大戰眼淚止不住。（記者王文麟攝）

最讓她動容的莫過於陳傑憲的奮鬥精神。短今激動表示，看到陳傑憲即便骨裂仍代跑、奮力撲壘，全場尖叫的氛圍讓她深受感染，感性對球員喊話：「每個球員真的辛苦了！」並由衷感謝他們的付出。

短今原先早已自費訂好機票住宿準備前往東京，不過最後留在台灣一起應援，她樂觀說：「我有想過（去現場），我還可以去美國！我買美國的機票OK嗎？」

短今找來小魔女啦啦隊的金吉娜與玥晨站台。（記者王文麟攝）短今找來小魔女啦啦隊的金吉娜與玥晨站台。（記者王文麟攝）

除了棒球話題，現場更是「香氣四溢」。短今特別找來小魔女啦啦隊的金吉娜與玥晨站台，三位閨蜜同框大跳熱舞。而韓籍女神金吉娜被問到韓國輸球的心情時，也展現高 EQ 回應，表示雖然遺憾但會持續關注，大方為台韓兩隊加油。

